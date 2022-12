Hugo Lloris : 8

La presse anglaise en avait fait le point faible des Bleus. Il fut l'un des meilleurs Français ce samedi. Heureusement qu'il était là. Une sortie incroyable devant Kane (22e) et une envolée fantastique sur une mine de Bellingham (47e). Vigilant face à Saka (55e) et Kane (29e, 61e), le capitaine a tenu la baraque. Et il gagne son duel psychologique face à Kane, qui a envoyé le penalty du match dans le ciel.

En bref… Là quand il le faut !

Jules Koundé : 5

L'Angleterre avait choisi d'insister de l'autre côté et Koundé a, finalement, tenu sans aucun problème un Phil Foden transparent. Mais dès que la température est montée sur son côté, le Barcelonais a eu du mal à contenir la menace. Des relances moyennes mais de la rigueur dans le placement.

En bref… Moyen.

Raphaël Varane : 6

Varane a diffusé de la sérénité notamment dans un début de match maîtrisé. Il ferme bien l'axe à Kane (14e) et a globalement tenu sa zone. Les Anglais n'ont jamais réussi à le mettre en difficulté.

En bref… Solide.

Dayot Upamecano : 6

Il a démarré comme un bolide avec des interventions tranchantes. Il est à l'origine de l'ouverture du score en récupérant le ballon, en perçant l'axe puis en proposant un relais à Mbappé. Mais Kane lui a joué des mauvais tours après 25 premières minutes très propres. Dans l'orientation du jeu, ce fut, en revanche, une masterclass. Plus fébrile en seconde période.

En bref… Décisif mais sur un fil.

Théo Hernandez : 3

D'abord, il a souffert face à Saka, qui lui a fait danser le tango toute la soirée. Le Milanais a surtout concédé le penalty le plus stupide du tournoi (82e) en chargeant Mount de façon complètement incompréhensible. Hernandez a vécu un petit cauchemar.

En bref… Il aurait pu envoyer les Bleus en enfer.

La faute de Théo Hernandez sur Mason Mount Crédit: Getty Images

Aurélien Tchouaméni : 5

On a cru que son but fantastique allait complètement lancer son tournoi. Il a le mérite de tenter sa chance quand personne ne s'y attend, en particulier Pickford. Mais il a manqué d'intensité au milieu de terrain et concède, lui aussi, un penalty largement évitable puisqu'il se jette sur un Saka qui n'attendait que ça. Loin sur une percée du même Saka (60e), court sur une tête de Maguire sur le poteau (70e) et attentiste sur un centre d'Henderson (68e), il a connu une seconde période très poussive.

En bref… De l'excellent et du très médiocre.

Adrien Rabiot : 6,5

Alors oui, lui aussi a décliné en seconde période, mais il avait mis tant de cœur avant la pause. Soldat du collectif, il a joué le nettoyeur en chef mais aussi le pompier de service sur un gros coup de chaud (30e). Beaucoup de fautes, mais si tous les Bleus avaient été à son niveau dans le combat, le match aurait été plus simple.

En bref… Il a fait beaucoup de bien.

Adrien Rabiot au duel avec Bukayo Saka Crédit: Getty Images

Antoine Griezmann : 8,5

Partout. Au milieu, en attaque, en défense, à la récupération, en transition : ce fut encore une masterclass du maestro français. Ses deux passes décisives, et surtout son centre parfait pour Giroud, ont éclairé le match et ouvert le chemin des demi-finales. Mais limiter son match à cela serait passer à côté de l'essentiel. Il a colmaté les brèches grâce à un volume de jeu gigantesque, même si son coup de mou au sortir des vestiaires a mis les siens dans de sales draps.

En bref… Du grand Grizou.

Ousmane Dembélé : 4,5

Il a démarré fort en proposant sans cesse une solution et distribuant deux bons centres (9e, 11e). Malheureusement, ça n'a pas duré. Surpris par le centre de Mbappé (56e) et par un changement d'aile (68e), il est passé à côté de sa seconde période malgré une bonne remise pour Giroud (77e).

En bref… Un petit Dembélé.

Remplace par Kingsley Coman (79e)

Ousmane Dembélé face à l'Angleterre Crédit: Getty Images

Kylian Mbappé : 4

Le plan anti-Mbappé a marché à merveille et il a fallu attendre la 55e minute pour le voir faire sa première différence pour un centre au cordeau pour Dembélé. Certes, il initie le changement d'aile sur le but de Tchouaméni mais il a vécu une soirée très discrète.

En bref… Bien cadenassé et inoffensif.

Olivier Giroud : 6,5

Absent des débats et à l'envers pendant 77 minutes, il a perdu la majorité de ses duels face à la charnière anglaise. Mais son duel, certes perdu, face à Pickford (77e) l'a remis en selle. Et comme toujours, il surgit au meilleur moment pour marquer le but le plus important de sa carrière en équipe de France (79e).

En bref… Un but qui en vaut 10.

