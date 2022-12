Jusqu'ici, il jurait qu'il attendrait les demi-finales. Mais la France n'est qu'en quart de finale et Noël Le Graët a déjà fait part de son intention : il veut garder Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus est en contrat jusqu'au 31 décembre 2022 mais le boss de la Fédé compte bien, déjà, prolonger l'aventure. "Je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste, a lâché NLG dans les colonnes du Figaro. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l'ami."

Didier Deschamps après la victoire de la France face à la Pologne, le 4 décembre 2022 à la Coupe du monde Crédit: Getty Images

"On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait", a redit Le Graët. En cas d'élimination, samedi en quarts contre l'Angleterre, "on discute", ajoute-t-il auprès du quotidien. Comme souvent, Le Graët ne ferme aucune porte. "Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques...", dit le dirigeant, évoquant "un poste exposé, difficile" mais pour lequel Deschamps "est fait".

Le Graët n'a pas appelé Zidane

Zinedine Zidane, qui trépigne depuis des mois, pourrait donc continuer de ronger son frein dans l'ombre. Interrogé par Le Figaro sur le sujet, Le Graët affirme n'avoir "jamais appelé" Zinédine Zidane en vue d'une éventuelle succession. "Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l'a appelé pour moi en tout cas".

