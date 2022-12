Pourquoi changer ? Tout roule jusqu'ici pour les Bleus et Didier Deschamps. Le sélectionneur a, logiquement, choisi de ne rien changer pour affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Selon L'Equipe, le onze qui a démarré face à la Pologne débutera contre les Anglais. Deschamps maintient sa confiance en Jules Koundé et Ousmane Dembélé sur le fragile côté droit de sa défense. Malgré la menace offensive des Three Lions, le sélectionneur continue de croire en son système de jeu qui penche nettement vers l'avant.

Le onze probable des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.

