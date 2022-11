Une charnière à neuf sélections. Voilà comment devrait débuter l'équipe de France face à l'Australie mardi. Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté devraient former un axe central inédit et expérimental en équipe de France, selon L'Equipe . Les deux hommes étaient associés ce lundi lors du dernier entraînement collectif des Bleus. Raphaël Varane, lui, débuterait sur le banc. Convalescent depuis sa blessure à la cuisse avec Manchester United le 22 octobre dernier et lancé dans une course contre-la-montre, le champion du monde est visiblement trop juste.