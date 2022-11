Quatre sur onze. L'équipe de France débutera la défense de son titre mondial avec près d'un tiers des titulaires qui n'étaient pas là en Russie. La faute à l'épidémie de blessures. Il a fallu nécessairement trouver des remplaçants à N'Golo Kanté et Paul Pogba dans un secteur sinistré. L'absence très probable de Raphaël Varane et le forfait de Presnel Kimpembe ont redessiné une charnière centrale qui débutera la compétition à neuf sélections cumulées.

Dayot Upamecano, Ibrahhima Konaté et Aurélien Tchouaméni vont jouer leur première Coupe du monde. Crédit: Quentin Guichard

Si, parmi les quatre nouveaux, Adrien Rabiot a déjà disputé un Euro en sélection, Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté vont découvrir l'ambiance des grandes compétitions internationales ce mardi à Doha. Ce lifting imposé par les circonstances à Didier Deschamps expose l'équipe de France à des risques évidents même si le trio ne semble pas aborder le plus grand rendez-vous de sa carrière avec la même confiance. "Il n'y a pas d'appréhension, on a tout fait pour que l'ensemble du groupe soit au mieux, jurait Deschamps ce lundi. Il n'y a pas d'anxiété à avoir." Pas si certain.

Aurélien Tchouaméni : Le cadre qui n'en est pas encore un

Nombre de sélections : 14

Quand il a déroulé en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne du haut de ses trois sélections à l'automne dernier, on a très vite compris qu'Aurélien Tchouaméni n'aurait pas de problème d'adaptation en équipe de France. Et hormis un petit passage à vide en juin, il n'a jamais vraiment démenti cette impression. A Bordeaux, Monaco, Madrid ou en Bleu, Tchouaméni affiche une constance qui laisse assez peu de doute sur sa tenue face aux Australiens mardi.

Certes, il n'a jamais connu un tel sommet d'émotions mais la façon dont il les gère depuis ses débuts professionnels est tout à fait bluffante. "Franchement, cette position en équipe de France, je l'aborde avec enthousiasme et envie, mais pas de pression", confiait la semaine dernière celui qui aura pourtant la lourde tâche de faire oublier Paul Pogba et N'Golo Kanté dans l'entrejeu. Tranquille sur et en dehors du terrain, il fait figure dans cette équipe de France, en dépit de son expérience limitée, de point de repère.

Dembelé, la preuve que Deschamps doit bricoler

Dayot Upamecano : Le gros point d'interrogation

Nombre de sélections : 7

Les principaux souvenirs d'Upamecano en Bleu sont douloureux. Pêle-mêle : ce carton après deux minutes lors de sa première sélection, ce but d'Oyarzabal face à l'Espagne alors qu'il semblait avoir un temps d'avance et le cauchemar de septembre au Danemark. Plus largement, il s'est dégagé de ses sept sélections une impression d'à peu près comme s'il n'était jamais très loin du point de rupture. Rarement un maillot bleu n'avait semblé aussi lourd sur les épaules d'un joueur. Pourtant, Upamecano ne fait débat ni en Allemagne ni au Bayern dont il est devenu le patron de la défense.

Son coach au Bayern, Julian Nagelsamnn, militait bien avant Deschamps pour la titularisation de son protégé chez les Bleus : "Cette année, son développement a été de classe mondiale. Ils ont cinq ou six défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du monde, mais personne n’est aussi stable que lui en ce moment." Mais les certitudes de club sont parfois fragiles dans un contexte international. Encore plus en Coupe du monde. Ce mardi, Upamecano joue le match le plus important de sa carrière. La gestion de ses émotions, à un poste aussi sensible qui nécessite calme et sang-froid, sera l'une des clés du match des Bleus.

"Le premier match est toujours important, mais celui-ci plus que les autres"

Ibrahima Konaté : Une double difficulté

Nombre de sélections : 2

Titulaire en Coupe du monde avec seulement deux sélections au compteur : Konaté va vivre une expérience rarissime. Une seconde difficulté s'ajoute à un cahier des charges déjà loin d'être simple : il n'a joué que 111 minutes cette saison en Premier League et revient d'une longue indisponibilité. Deschamps lui accorde une grande confiance au regard de son parcours avec Liverpool depuis août et de son infime expérience en Bleu. C'est dire s'il croit en son potentiel.

S'il fallait s'en convaincre, il convient de rappeler que Konaté fut le meilleur Red de la dernière finale de la Ligue des champions. A 23 ans, ce grand gaillard taillé dans le marbre suit une trajectoire rectiligne sans accroc. Mais il n'a jamais affronté un événement de cette ampleur avec le maillot de la sélection nationale. "Avec Dayot, on a joué longtemps ensemble, on a des automatismes, a confié Konaté ce week-end. On a une forte amitié aussi, c'est comme mon frère, on est constamment en contact pour parler d'autres choses que du football et on a vécu des moments forts." Mais jamais à ce niveau-là. Comment vont-ils s'en sortir ? L'avenir des Bleus en dépend sans doute…

