C'est maintenant qu'on va savoir s'ils ont changé, s'ils ont grandi et surtout, s'ils ont appris. Un an et demi après la correction de Bucarest et l'élimination que personne n'avait vu venir face à la Suisse, l'équipe de France aborde le 8e de finale face à la Pologne à peu près dans les mêmes conditions : ils sont archi-favoris, ils affrontent une équipe européenne sans grande référence dans les tournois internationaux et un adversaire qui n'a pas franchement séduit lors des phases de poule. Bref, le 8e de finale leur tend les bras comme à Bucarest où il ne pouvait décemment pas leur échapper.

Seferivuc (Suisse) lors de la défaite de la France à l'Euro Crédit: Getty Images

Ce jour-là, la génération Griezmann a vécu, toute proportion gardée, son Séville 82 en perdant un match qu'elle ne pouvait pas perdre, après avoir mené 3-1, au bout d'une soirée d'une rare intensité dramatique. Aujourd'hui, Didier Deschamps veut tout faire pour éloigner les mauvais souvenirs et chasser les relents d'un soir qui pourrait paralyser ceux qui l'ont vécu.

Un groupe qui ne fait jamais deux fois la même erreur

"On n'a pas envie de revivre ces sensations, a confié le sélectionneur samedi, visiblement irrité par le parallèle tracé entre la Suisse et la Pologne. Le seul point commun, ce sont les 8es de finale. Je ne vais pas en rajouter parce que ça peut amener plus de stress. On veut de la tranquillité en sachant qu'il y a une place en quart." Le travail de Didier Deschamps est facilité par les aléas de la sélection : la moitié des traumatisés de Bucarest sont restés à la maison. Et ce groupe peut s'appuyer sur une force essentielle : il ne fait jamais deux fois la même erreur.

Didier Deschamps et Kylian Mbappé après la séance de tirs au but perdue par l'équipe de France face à la Suisse, le 28 juin 2021 Crédit: Imago

S'il ne fallait retenir qu'un exemple, ce serait sans doute la gestion de la finale de la Coupe du monde deux ans après celle, perdue face au Portugal. "A l'Euro, on pensait que c'était déjà fait", avouait Paul Pogba dans une franchise désarmante avant d'affronter la Croatie. "On pensait que c'était l'Allemagne la finale. On s'est dit que c'était gagné d'avance. On ne veut plus faire la même erreur." 2016 fut leur meilleure béquille en 2018. 2021 agira-t-il de la même façon en 2022 ?

On était un peu trop relâché contre la Suisse, à 3-1, on pensait que c’était plié

Aujourd'hui, les Bleus jurent qu'ils ont retenu la leçon : "On était un peu trop relâché contre la Suisse, à 3-1, on pensait que c’était plié, confie aujourd'hui Antoine Griezmann. Il n'y a pas d’adversaire facile, ce sera pareil contre la Pologne. Il faudra ne rien lâcher de la première à la dernière seconde." Même son de cloche chez Hugo Lloris : "Se souvenir de la Suisse peut être un élément qui entre en compte. Sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher, sortir du match, être déconcentré. On le répète souvent entre nous : ne rien lâcher, ne pas laisser espérer l'adversaire."

Deschamps aligne-t-il le meilleur onze possible (même sans Konaté) ?

La grosse différence avec l'année dernière, c'est que ce groupe s'est aussi construit dans la difficulté. S'ils avaient pu se voir trop beaux avant l'Euro ("on est la meilleure équipe du monde", claironnait Corentin Tolisso en juin 2021), les forfaits en cascade et la dynamique catastrophique de 2022 ont préservé l'équipe de France de tout excès de confiance. On aurait pu leur reprocher de s'être vu trop beaux avant la Suisse, ce ne sera pas le cas avant la Pologne. Mais pour être tout à fait certains, il faudra tout de même attendre dimanche.

