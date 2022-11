Steve Mandanda : 4

Vigilant sur la tête contrée de Ben Slimane (30e) et sur une frappe sèche de Khazri (35e), il est, en revanche, trop court sur le but du Montpelliérain. Son jeu au pied, fort discutable, n'a pas diffusé beaucoup de sérénité à un onze déjà hors-sujet.

Ad

En bref… Il rate la parade qui aurait fait la différence.

Coupe du monde La purge mais la tête pour les Bleus IL Y A 32 MINUTES

Axel Disasi : 3,5

On sent qu'il n'a pas les réflexes du poste et il a semblé engoncé sur sa ligne. Non seulement, il n'a absolument rien apporté offensivement mais il a aussi montré ses limites à un poste qu'il ne maîtrise pas. Le Monégasque a accusé un temps de retard sur le but, et a fini par couler à son tour. Difficile de lui en vouloir pour sa toute première sélection.

En bref… Mais pourquoi Deschamps n'a pas tenté de redonner confiance à Pavard ?

Raphaël Varane : 3

Imprécis en début de rencontre et en retard sur le but finalement refusé à la Tunisie, Varane a vécu une après-midi d'une rare fébrilité à l'image de sa relance plein axe sur Khazri (35e). Si l'ex-Stéphanois n'en a pas profité sur le coup, il a complètement enrhumé le Mancunien sur son but. Bref, un match calvaire pour Varane.

En bref… Pas rassurant du tout.

Remplacé par William Saliba (63e).

Ibrahima Konaté : 6,5

Heureusement qu'il était là. La montagne de Liverpool a passé son temps à corriger les erreurs de ses coéquipiers, en particulier de Camavinga en début de rencontre. Entre couvertures et interventions décisives, il a nettoyé un nombre incalculable de situations.

En bref… Le seul au niveau.

Eduardo Camavinga : 2,5

Une première demi-heure dramatique. Perdu sur son côté gauche, le Madrilène s'est fait dévorer par Laidouni qui s'est amusé de lui. Ses relances dans l'axe ont complètement déstabilisé son équipe, tout comme ses replacements aléatoires. Camavinga s'est un peu repris en se montrant solide dans les airs. Bien sûr, il n'est pas arrière gauche mais son manque de mordant et d'envie n'a rien à voir avec le poste.

En bref… Pourvu qu'il n'arrive rien à Théo Hernandez.

Aurélien Tchouaméni : 4,5

Surpris par la vivacité tunisienne, il a mis vingt grosses minutes pour entrer dans sa rencontre. Au poste de sentinelle, il a, lui aussi, manqué de relais dans ses sorties de balle mais il a, au moins, mis de caractère dans ses interventions.

En bref… Toujours pas le grand Tchouaméni.

Disasi, Fofana et Tchouaméni lors de France - Tunisie Crédit: Getty Images

Youssouf Fofana : 2

Hormis un caviar pour Coman (25e), il a sombré avec le navire. Coupable de beaucoup de déchet dans ses passes, il est surtout complètement passif sur le but tunisien. Il perd le ballon, réclame une faute et laisse Khazri filer au but. Une faute professionnelle.

En bref… On ne l'a pas reconnu, quelle légèreté…

Remplacé par Antoine Griezmann (73e), auteur d'une entrée quasi décisive.

Jordan Veretout : 4

Des passes vers l'arrière, des duels perdus : Veretout a joué sur un fil. Il a beaucoup compensé les erreurs de placement de Camavinga mais sa prestation est beaucoup trop neutre.

En bref… A quoi bon ?

Remplacé par Adrien Rabiot (64e)

Kinglsey Coman : 3

Il a tout raté durant les 40 premières minutes. Incapable de conserver un ballon, le Munichois a fragilisé une équipe déjà complètement à l'envers et même offert des contres sur ses pertes de balle. Un peu mieux avant la pause, il n'a fait qu'une différence sur un sprint de 40 mètres sans trouver de solution au bout. Mais on lui reprochera surtout ce contrôle manqué sur la seule vraie occasion bleue (26e).

En bref… Tout faux.

Remplacé par Kylian Mbappé (64e)

Kingsley Coman au duel contre Aissa Laidouni lors de Tunisie - France, le 30 novembre 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar Crédit: Getty Images

Mattéo Guendouzi : 3

Il a démarré à gauche avant de prendre place dans l'axe. Mais on ne sait pas vraiment quelles étaient les consignes le concernant. Le Marseillais n'a touché que neuf ballons en première période, un chiffre qui dit tout de son influence. On attendait sa fougue, qu'il amène de la personnalité à ce onze baroque. Mais la batterie était vide.

En bref… Invisible.

Remplacé par Ousmane Dembélé (79e).

Randal Kolo Muani : 5

Il a créé un semblant d'électricité quand il touchait le ballon (39e) mais il s'est aussi perdu dans des choix solitaires. A sa décharge, il manquait cruellement de soutien. Il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire pas grand-chose. Dommage qu'il ne cadre pas sa dernière flèche (90e).

En bref… Isolé.

Rabdal Kolo Muani au duel contre Nader Ghandri lors de Tunisie - France, lors de la Coupe du monde au Qatar, le 30 novembre 2022 Crédit: Getty Images

Coupe du monde La compo des Bleus : 9 changements, Mbappé et Griezmann sur le banc IL Y A 4 HEURES