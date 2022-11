De Kazan à Doha, une ligne droite. Plein sud. Vous partez du Tatarstan et, 5000 kilomètres plus loin, vous voilà au Qatar. De Kazan à Doha, quasiment la même longitude. Mais une équipe qui n'a plus exactement la même latitude à l'heure de renouer avec le grand fil de son histoire planétaire. Cousu d'or à Moscou, il s'est quelque peu effiloché au fil des mois, jusqu'à donner l'impression de laisser parfois ses acteurs sur la corde raide.

De Kazan à Doha, un même adversaire pour ouvrir la Coupe du monde, ce qui est une première dans l'histoire de l'équipe de France. Mardi soir, à Doha donc, les Bleus retrouveront l'Australie, qu'ils avaient déjà affrontée à Kazan, si vous avez bien suivi. Les futurs champions du monde l'avaient même battue, difficilement certes, mais battue tout de même.

L'histoire et le principal intéressé ne disent pas si Didier Deschamps signerait pour un même résultat. On n'est cependant pas loin de penser que si. Parce que faire la fine bouche n'est pas tellement dans le logiciel du sélectionneur. Parce que l'équipe de France, au cœur d'une année des plus compliquées, sur le terrain comme à l'infirmerie, prendra bien ce qui est à prendre. Et puis, le Mondial 2018 l'a prouvé, comme l'Euro 2021 d'ailleurs : le premier acte ne dit pas toujours grand-chose de l'épilogue.

Boussole égarée

Toute championne du monde qu'elle est, l'équipe de France a égaré sa boussole en même temps que sa colonne vertébrale a volé en éclats. Raphaël Varane devrait débuter sur le banc. Paul Pogba et N'Golo Kanté ont déclaré forfait pour le Mondial. Son système de jeu, travaillé depuis un an, s'est également fait la malle. Et, last but not least, la France a égaré son Ballon d'Or trois jours avant d'entrer en lice. Ajoutez à cela une malédiction mystérieuse qui plane au-dessus de la tête des champions du monde depuis peu ou prou le début du XXIe siècle et vous avez tous les ingrédients pour un repli sur soi. Pour un retour aux vieilles recettes, aux vieux pots dans lesquels on fait (parfois) les meilleures confitures.

Le métier d'un sélectionneur consiste à s'adapter au quotidien, à dribbler les soucis qui vous tombent sur le coin du nez, même quand vous vous appelez Didier Deschamps. Surtout quand vous vous appelez Didier Deschamps d'ailleurs. Le matou qui, selon certains protégeait DD et ses gars, s'est éclipsé depuis un certain temps. La meilleure manière de le retrouver, c'est peut-être de revenir sur ses pas. Ce que Didier Deschamps s'évertue à faire, mi-contraint, mi-convaincu.

Les champions du monde sur le terrain

Il y a quatre ans, les Bleus avaient gagné la Coupe du monde à quatre derrière, avec un milieu asymétrique et avec une attaque à trois têtes, composée d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Mardi, face à l'Australie, si vous faites fi de l'asymétrie (qui était d'ailleurs née des difficultés de la première sortie des Bleus), vous pourriez penser avoir déjà vu le film quand les champions du monde pénétreront sur la pelouse.

Reculer pour mieux sauter est un concept dont on ne connaît les bienfaits qu'à la réception du bond. D'ailleurs, hormis Varane - encore un peu juste - et les deux gardiens remplaçants évidemment, sept des dix champions 2018 de la liste seront sur la pelouse au coup d'envoi. Parmi lesquels Olivier Giroud.

Normalement, le Milanais n'aurait pas dû en être. Il aurait dû attendre son heure sur le banc. Et puis, le destin, celui-là même qui a fait le malheur de Karim Benzema, lui a fait une faveur. Mardi, il sera aligné en pointe avec sa grinta et son don de soi. Deux ingrédients indispensables et qui lui vaudront de disputer son 13e match de Coupe du monde. Treize, ça ne porte pas bonheur ?

