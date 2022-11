Il y a quatre ans, il était parti dans la peau d'un titulaire, l'avait finie dans celle du manager du Winchester FC avec, tout de même, une belle médaille de champion du monde autour du cou. Mais, à l'arrivée, si lui ne l'avait pas forcément vécu comme tel, la Coupe du monde 2018 d'Ousmane Dembelé n'avait pas pris la tournure espérée par ses soins et escomptée par Didier Deschamps.

Le sélectionneur national aime le footballeur Dembelé. Imprévisible, bourré de talent et partenaire positif dans un groupe, l'ailier du FC Barcelone possède à peu près toutes les qualités. Alors qu'il s'est remis dans le droit chemin, que les pépins physiques, en conséquence, lui ont fichu la paix, Ousmane Dembelé a retrouvé le chemin du château et, mardi, il sera de nouveau titulaire face à l'Australie, quatre ans et cinq mois après.

A Kazan, n'y allons pas par quatre chemins, Ousmane Dembelé était passé à côté. Au sein d'une attaque à trois têtes composée par la sienne, celles de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann, le Barcelonais avait hérité de la note de 3 dans nos colonnes, avec le commentaire suivant : "Il n'a rien fait de bon et gâché toutes ses situations de un contre un dans des dribbles inefficaces. Privé de sa meilleure arme, Dembélé perd de son intérêt. Son manque de rigueur défensive a exposé sa défense". Son manque d'investissement dans le replacement lui avait valu - comme à Mbappé - les remontrances de Didier Deschamps lors de la causerie du lendemain.

Face au Pérou (1-0), Giroud était revenu et Dembelé avait perdu sa place dans le onze de départ, il ne la retrouverait que pour le match des coiffeurs face au Danemark (0-0) pour une réussite toute relative. Il ne rejouerait que deux minutes face à l'Uruguay, en quart de finale.

Je peux vous dire que ses crochets...

Mardi, du haut de ses 28 sélections (et 4 buts), Ousmane Dembelé se voit offrir une nouvelle chance. Une autre opportunité, aussi, d'effacer le cruel Euro 2021 qui l'avait vu se blesser face à la Hongrie (1-1), lors du deuxième match des Bleus. Une blessure qui avait également touché un groupe tricolore dont le moral n'était déjà pas au beau fixe.

Avant les deux derniers rendez-vous de septembre, on ne l'avait pas revu chez les Bleus. Débarrassé de ses ennuis musculaires divers, il est là, cette fois. Et si l'on en croit ses coéquipiers, il va plutôt bien. "On connait tous sa qualité. Sur les premiers entraînements, je peux vous dire que ses crochets... c'est vrai !", s'extasie Axel Disasi.

"Le premier match est toujours important, mais celui-ci plus que les autres"

Même écho chez Youssouf Fofana : "C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, on ne sait jamais s'il va aller à gauche ou à droite. On ne sait pas où l'emmener. Il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse. Moi je le regarde comme un spectateur. Dans son club, tout ce qui est question de discipline, il l'a rectifié je pense. En dehors du terrain, il est très moqueur et met rapidement à l'aise. C'est limite lui qui vient plus vers les nouveaux, on est très content de l'avoir pour cette compétition."

Bref, Ousmane Dembelé coche toutes les cases. Sans doute aligné à droite du 4-2-3-1, avec le trio Giroud, Mbappé, Griezmann, il aura pour mission de saisir sa chance, cette fois. Avec l'Australie 2018 dans un coin de sa tête.

