Il a choisi le meilleur moment pour sortir de sa boîte. Au début du temps additionnel du dernier match de poules, alors que son équipe était virtuellement éliminée de la Coupe du monde, et qu'il lui fallait un but pour se qualifier. En plus, il y a mis la manière. Un ballon récupéré sur le côté droit dans son propre camp, une chevauchée pleine de classe jusqu'à l'entrée de la surface portugaise, un petit temps d'arrêt pour fixer la défense, avant de la crucifier sur une merveille de passe glissée à son coéquipier Hee-chan Wang. Un instant de pure grâce pour propulser la Corée du sud en 8e de finale.

Heung-min Son l'attendait. Ce n'est rien de le dire. Jusque-là, il avait bien malgré lui incarné le parcours de sa nation. Irréprochable dans l'état d'esprit, mais incapable de faire la différence. C'était déjà latent dans le premier match face à l'Uruguay (0-0). C'est devenu plus criant lors de la défaite face au Ghana (2-3). Et cela commençait sérieusement à cogiter dans la tête de l'ailier de Tottenham. Parce qu'il est une icône absolue du sport en Corée du sud. Et parce qu'il porte tous les espoirs de sa nation au Qatar.

Le refus du destin

La pression commençait à peser de tout son poids sur ses épaules. Son s'en voulait de ne pas être plus performant au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. "J’aurais dû mieux jouer individuellement et aussi mieux mener l’équipe, déplorait-il après un revers face aux Ghanéens qui condamnait la Corée du sud à s'imposer devant le redoutable Portugal pour rester en vie dans ce Mondial. Cela me fait tellement mal de n’avoir pas pu réussir. Je ne peux pas demander plus à mes coéquipiers. S’ils continuent à faire ce qu’ils font déjà, je serai vraiment un capitaine reconnaissant."

Ils ne l'ont pas lâché. Portés par le refus d'un destin qui les avait vus échouer au premier tour en 2014 et 2018, les coéquipiers de Son ont lutté de toutes leurs forces pour renverser le Portugal. Ils y sont parvenus grâce à leur leader. En larmes après la qualification, le Spur n'a pas oublié de leur rendre hommage. "Je suis fier des joueurs, a-t-il lâché. Je pleure de joie, on a attendu ce moment tellement longtemps et on y a cru. Il y a eu des moments où je n'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même et je remercie mes coéquipiers de m'avoir couvert quand je n'arrivais pas à remplir toutes mes obligations."

Un début de saison pourri

Des larmes de joie, mais aussi de soulagement. Son a donné une tournure radicalement différente à une saison franchement contrariante jusque-là. Il était fatalement plus attendu après un début rayonnant. C'est le prix à payer quand on termine co-meilleur buteur d'un championnat aussi relevé que la Premier League, en compagnie d'une star mondiale comme Mo Salah. Le redémarrage a été pour le moins difficile. Avec seulement 5 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, Son était loin d'afficher son rendement de la saison passée en club au moment d'aborder la Coupe du monde.

Contrarié, le joyau sud-coréen l'a aussi été par sa blessure lors du dernier match de poules de Ligue des champions face à l'OM (1-2). Un choc avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba qui l'avait contraint à quitter le terrain avant la demi-heure de jeu. Et qui l'avait laissé avec quatre fractures autour de son œil gauche. Il a été un temps incertain pour la Coupe du monde après avoir subi une opération à deux semaines du coup d'envoi du tournoi. Il a finalement été en mesure de la disputer avec un masque de protection. Une gêne supplémentaire pour un joueur qui était déjà loin du sommet de sa confiance.

Le Brésil, mission impossible ?

Son a rallumé la lumière quand elle semblait éteinte pour de bon. Sur un coup de génie, il a mis toutes ses frustrations des derniers mois derrière lui. Il s'est offert le luxe de regarder devant. Pour lui, pour son équipe, et pour son pays. "Rejoindre les huitièmes de finale était notre but et maintenant nous avons des objectifs plus élevés, on fera de notre mieux pour les atteindre, a-t-il annoncé après la victoire contre le Portugal. Personne ne sait ce qu'il peut arriver dans le football, en particulier maintenant, et puisque nous avons une chance de battre le Brésil, on fera de notre mieux."

Le contexte ne se prête pas forcément à l'exploit. La Seleçao, malgré sa défaite face au Cameroun avec une équipe remaniée pour boucler la phase de poules (0-1), a plutôt bien assumé son statut de favori dans cette Coupe du monde. Sans Neymar, mais avec suffisamment de talents offensifs pour faire la différence, et une défense de fer qui ne laisse rien passer. Celle que Son et les siens vont devoir vaincre, avec seulement 72h de repos depuis les émotions extrêmes vécues face au Portugal. Mais pour eux, il n'y a plus rien d'impossible désormais.

