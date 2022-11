Le jeu : Du retard à l'allumage

A sept champions du monde et quatre bizuths. Voilà comment l'équipe de France a lancé son Mondial, mardi face à l'Australie. Un fort goût de 2018 pour contrebalancer l'incertitude, symbolisée par une charnière centrale improbable il y a encore une semaine, parce que composée de la doublette Konaté - Upamecano.

Le 4-2-3-1 prévu sur le papier a bien pris corps sur le terrain. Les jambes, elles, ont mis plus de temps à se mettre en état de marche. Il a fallu un but encaissé, un choc avec la sortie de Lucas Hernandez et quelques minutes supplémentaires pour se remettre d'aplomb. De 0-1 à 2-1, un coup de rein. Et puis un long ronronnement. Pour, enfin, un rugissement et une fin de rencontre bien plus accomplie. Avec, cerise sur le gâteau, des réponses, rassurantes, dans l'axe de la défense.

Les joueurs : La révolte de Rabiot, le rendez-vous de Giroud

Après un départ poussif déclenché par un Benjamin Pavard fautif, la France s'est remise sur les rails grâce à la rage d'Adrien Rabiot. En l'absence de Pogba et Kanté, le Turinois a réveillé les Bleus. Dès lors, Kylian Mbappé et Olivier Giroud se sont occupés de terrasser les Australiens. En défense, Dayot Upamecano s'est révélé. Les notes des Bleus.

Le facteur X : Adrien Rabiot

Parce que le match n'a pas commencé à la 27e minute, on est bien obligé de parler de l'entame d'Adrien Rabiot, qui ne laissait pas forcément présager du meilleur. Et puis, une tête croisée. Et puis, un ballon gratté et une passe décisive pour Giroud. La France n'était pas encore lancée mais, au moins, elle respirait mieux.

Adrien Rabiot de la tête et l'équipe de France égalise face à l'Australie Crédit: Getty Images

La stat : 5/5

Cinquième ouverture de grande compétition pour Didier Deschamps et… cinquième victoire. Après le Honduras en 2014 (3-0), la Roumanie en 2016 (2-1), l'Australie en 2018 (2-1) et l'Allemagne en 2021 (1-0), l'Australie 2022 est venue compléter la collection (4-1). Deschamps a souvent bien fini. Il a toujours bien commencé.

Le tweet : 51 !

Giroud, who else ?

La décla : Didier Deschamps

"Même si on a été refroidis au départ, on a fait tout ce qu'il fallait après. En deuxième mi-temps, on aurait pu obtenir un score encore plus large, mais on a mis beaucoup de bonnes choses. L'Australie a certainement laissé un peu de physique sur la première mi-temps. Je n'enlève pas le mérite à mes joueurs, bien au contraire."

La question : Mieux qu'à Kazan il y a quatre ans ?

Il y a quatre ans, Kazan avait été le cadre d'une entame de Coupe du monde des plus mornes. Parce que l'équipe de France avait gagné, mais elle avait grandement peiné. Les Bleus nous ont longtemps laissé penser que la soirée de Doha aurait des faux airs de 2018. Et puis, l'épilogue heureux, avec le record égalé de l'inoxydable Giroud, ont fait basculer cette ouverture bleue dans une autre sphère, plus festive.

Au rayon des bonnes nouvelles, il y a donc ces trois points, évidemment, ces quatre buts inscrits (une première en ouverture pour les Bleus depuis la Coupe du monde 1958), mais aussi, de l'autre côté du terrain, une charnière qui a tenu le choc.

Comment allaient se comporter Upamecano et Konaté ? La réponse ne coulait pas de source. Finalement, les deux néo-internationaux (3 sélections pour le Bavarois, 8 pour le Liverpuldien) se sont hissés au niveau du rendez-vous ; mention spéciale au premier nommé, aussi serein qu'il avait été paniqué les premières fois qu'on l'avait vu sous le maillot bleu. Lui a été au niveau de A à Z, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde face aux Australiens. Avant samedi et le défi danois, il y aura une ou deux choses à revoir. Mais trois points dans la poche.

