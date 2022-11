Les doutes planent toujours autour de l'équipe de France et il est aujourd'hui bien difficile de savoir si celle-ci pourra compter sur ses deux cadres Karim Benzema et Raphaël Varane pour son entrée en lice face à l'Australie. Si, depuis plusieurs jours, les différentes déclarations des Bleus et du staff sont optimistes, la réalité du terrain ne permet pas, pour le moment, de dissiper toutes les incertitudes.

Le premier entraînement des champions du monde à Doha, et le premier à forte intensité depuis le début du rassemblement, a encore une fois divisé le groupe en deux sous les yeux des élèves du lycée français de Doha et... de Nasser Al-Khelaifi. Vingt-quatre joueurs d'un côté, Varane et Benzema de l'autre. Alors que la majorité des Bleus s'exercait devant le but avant de transpirer lors d'une opposition dense, le duo s'est contenté d'exercices à base de changements de direction, de changements de rythmes et de frappes dans le ballon.

Légère alerte pour Giroud

Alors que Didier Deschamps espérait récupérer ses 26 joueurs pour le premier entraînement au Qatar après un long travail de récupération, la mission a visiblement échoué. Rappelons que Karim Benzema n'a plus démarré un match depuis le 19 octobre alors que Raphaël Varane n'a pas disputé la moindre minute depuis le 22 octobre et une blessure à la cuisse face à Chelsea. Les deux hommes affichaient, en revanche, un visage radieux et ne semblaient pas préoccupés par leur état physique.

"Pour aller au bout, il faudra qu'un milieu bleu soit dans les 5 meilleurs joueurs du Mondial"

"Karim n'est pas inquiet pas du tout, il est serein et il connaît son corps, confiait plus tôt dans la journée son coéquipier du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Jusqu'ici, il ne s'estimait pas capable d'aider l'équipe mais il sait que ça va aller." Pourtant, ce jeudi, le doute est encore permis. En fin d'entraînement, Olivier Giroud a dû faire frémir le staff en s'écroulant dans la surface. Plus de peur que de mal pour le Milanais qui a pu finir l'opposition sans problème visible. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui en aura peut-être besoin plus que prévu face aux Australiens.

