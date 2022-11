Un petit brassard aux grands enjeux politiques. Interdit par la FIFA pour la Coupe du monde, le brassard "One Love" agite cette première semaine. Alors que sept nations européennes étaient censées le porter pendant la compétition, la FIFA a formulé son interdiction, sous peine de récolter un carton jaune. "Nous avons clairement dit que nous souhaitons tous, en tant qu'équipe, et le staff également, que je porte ce brassard OneLove", avait par exemple déclaré Harry Kane, le capitaine anglais, pourtant obligé de plier devant la FIFA.

Ad

Du côté des Bleus, la position n'est pas tout à fait la même. Le capitaine de l'Equipe de France, Hugo Lloris avait choisi avant même le début du Mondial de ne pas porter le bout de tissu. Position confortée par Noël le Graët, président de la fédération, ce mercredi. "On applique les directives de la FIFA, point final. On est 32 équipes à participer à cette Coupe du monde, de continents différents, de cultures différentes, de religions différentes avec des problèmes différents, a-t-il expliqué à L'Equipe. Je trouve très bien que la FIFA ait pris la décision que tout le monde porte le même brassard. À la Coupe du monde je suis la position de la FIFA. Quand on fait l'Euro, je suis celle de l'UEFA. Et en France, c'est la position fédérale qui prévaut. Chez nous, on distribue des brassards aux équipes amateurs pour ceux qui veulent les porter"

Coupe du monde Quel symbole : Les Allemands se couvrent la bouche pour protester contre la "censure" de la FIFA IL Y A UNE HEURE

Coupe du monde Interdiction des brassard "One Love" : L'Allemagne ne comprend pas la FIFA IL Y A 2 HEURES