Si les Bleus sont sacrés dimanche, ils le seront à vingt-cinq. Dont Lucas Hernandez, qui a quitté l'équipe de France au lendemain de France – Australie, et Karim Benzema, que Didier Deschamps n'avait pas remplacé après son forfait et qui est également resté dans la liste des Mondialistes. En cas de victoire face à l'Argentine, Hernandez et Benzema seraient donc titrés.

Après France - Maroc (2-0), un journaliste anglophone a eu envie de parler du cas du Madrilène, qui pourrait faire un crochet par le Qatar à l'occasion de la finale. Il a demandé à Didier Deschamps si c'était vrai et si, on ne sait jamais, Karim Benzema pourrait jouer quelques minutes en cas de besoin.

Ad

Coupe du monde L'antisèche : Leur bonheur est dans la douleur IL Y A 2 HEURES

Didier Deschamps a commencé par souffler et, finalement, renvoyé le journaliste dans ses vingt-deux… "Je ne préfère même pas vous répondre… Allez, question suivante". Réponse on ne peut plus sèche. Et claire.

Coupe du monde "Coup de froid", "Fébrilité" : Quel est le mystérieux mal qui touche les Bleus ? IL Y A 29 MINUTES