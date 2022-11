La course aux talents ne s'arrête jamais, encore moins pendant une Coupe du monde toujours propice à révéler les joueurs qui feront le football de demain. Si de nombreux joueurs bénéficient de la lumière des écuries européennes, d'autres ont clairement l'intention de profiter de ce rendez-vous qatari pour se montrer aux yeux du monde. Quitte à parfois sortir de nulle part comme ce fut le cas récemment du Napolitain Khvicha Kvaratskhelia.

En collaboration avec le journaliste Pete Sharland, journaliste pour Eurosport Angleterre et suiveur des pépites du football mondial, voici une sélection des quelques joueurs qui devraient faire parler d'eux au Qatar. Et cette liste est, évidemment, loin d'être exhaustive.

Moisés Ramirez

Âge : 22 ans

Nationalité : Équatorienne

Poste : Gardien de but

Club : Independiente del Valle

C'est l'une des figures de "l'équipe Cendrillon" en Equateur. A 22 ans à peine, Moisés Ramirez est un taulier et un symbole d'Independiente del Valle, un club en pleine renaissance ces dernières années.

Promu en D1 équatorienne il y a plus d'une décennie, les Negriazules ont connu de sacrées difficultés financières avant la reprise en main et le rachat par Michell Deller, un homme d'affaires local. Ce dernier a mis en place et développé une nouvelle stratégie basée sur le développement des jeunes talents. Et les résultats ont porté leurs fruits puisque le club a décroché le titre en Serie A équatorienne en 2021, une Coupe d'Equateur en 2022, la Copa Sudamericana (ndlr, équivalent de la Ligue Europa) à deux reprises en 2019 et 2022 et atteint la finale de la Copa Libertadores en 2016.

Ancien club de Moisés Caicedo, cadre de la sélection et d'une équipe de Brighton séduisante à seulement 21 ans, Independiente del Valle peut aussi compter sur Moisés Ramirez dont l'avenir s'écrit en Europe à partir du prochain mercato hivernal.

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens en Amérique du Sud, passé par la réserve de la Real Sociedad en 2019, le natif de Guayaquil est l'archétype du gardien moderne. Très fort dans la tête, explosif et doté de réflexes impressionnants, vif sur sa ligne et très à l'aise dans le jeu au pied, Ramirez coche beaucoup de cases. De quoi susciter l'intérêt de nombreuses écuries européennes dans les prochains mois.

Alexis Vega

Âge : 24 ans

Nationalité : Mexicaine

Poste : Ailier gauche / Attaquant

Club : CD Guadalajara

Du talent, le Mexique en a toujours eu, et à toutes les lignes qui plus est. Cette année encore, El Tri possède encore une poignée de joueurs pas ou peu connus qui pourraient bien venir secouer l'Europe dans les mois à venir. C'est le cas d'Alexis Vega.

Si le nom de Fernando Beltrán, finalement non retenu par Tata Martino, a été cité sur les tablettes de plusieurs clubs européens, c'est son coéquipier du CD Guadalajara qui attire notre attention. En vue lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, Alexis Vega tentera de tirer son épingle du jeu lors de cette Coupe du monde, encore plus avec les doutes planant sur l'état de forme de Raúl Jimenez.

Mais à quoi peut-on s'attendre avec le jeune Vega ? A à peu près tout. Véritable feu follet sur le pré, capable de semer le chaos à tout moment et doté d'une belle faculté d'élimination, l'avant-centre de 24 ans possède également une très belle frappe de balle, ce qui en fait un très bon finisseur. Si son mètre soixante-treize peut le désavantager dans certaines situations, le natif de Mexico est très bon dans la protection de balle et dans le jeu en pivot. Au Mexique, une association Raúl Jimenez, Irving Lozano, Alexis Vega fait rêver bon nombre de suiveurs de la sélection. Nul doute que plusieurs formations européennes pourraient lui offrir un challenge sur le Vieux Continent lors du prochain mercato.

Sebastian Szymański

Âge : 23 ans

Nationalité : Polonaise

Poste : Milieu offensif

Club : Feyenoord Rotterdam (en prêt du Dynamo Moscou)

Toc, toc, toc, voilà encore un talent de Feyenoord ! Habitué à dénicher et développer des pépites de tous horizons, le club néerlandais a envoyé quelques-uns de ses membres au Mondial et notamment le jeune Sebastian Szymański. Prêté par le Dynamo Moscou, le Polonais est parfois comparé à Khvicha Kvaratskhelia, le feu follet du Napoli.

Brillant avec le club de Rotterdam, Szymański est particulièrement en vue au poste de numéro 10, mais peut occuper tous les postes de l'entrejeu. A l'aise dans le jeu de passe, excellent conducteur de balle, véritable menace pour les défenses, l'international polonais possède un arsenal offensif redoutable, sublimé par un pied gauche somptueux.

Même si le sélectionneur Czeslaw Michniewicz reste généralement inflexible sur sa base arrière à trois défenseurs centraux, il reste plus indécis pour son attaque alternant entre un trio resserré ou deux joueurs sur les ailes pour alimenter l'inamovible Robert Lewandowski. Et Szymański peut remplir chacune de ces missions en soutien de l'attaquant barcelonais. Actuellement prêté à Feyenoord, le polyvalent milieu de 23 ans pourrait voir sa valeur exploser après cet intermède qatari.

Sebastian Szymanski lors d'un match amical entre la Pologne et le Chili, le 16 novembre 2022. Crédit: Getty Images

Andreas Skov Olsen

Âge : 22 ans

Nationalité : Danoise

Poste : Milieu droit / ailier droit

Club : Club Bruges

Voilà un joueur en pleine progression. Après deux saisons et demie mi-figue, mi-raisin du côté de Bologne, qui a peiné à se structurer malgré quelques recrues particulièrement prometteuses, Andreas Skov Olsen (22 ans) se refait une santé du côté du Club Bruges.

Arrivé en janvier 2022 dans l'ouest de la Belgique, l'ancien joueur de Nordsjaelland rayonne dans le costume d'ailier "faux-pied" dans le onze de Carl Hoefkens, le manageur du club belge. Poison pour les défenses, friand des petits espaces, le Danois peut repiquer dans l'axe et désorganiser les défenses. Les Bleus s'en souviennent d'ailleurs. En septembre dernier, Skov Olsen avait été l'un des grands bonhommes du succès des Rouge et Blanc en Ligue des Nations (2-0).

Avec Mikkel Damsgaard, son pendant de l'autre aile, Skov Olsen sera indéniablement l'une des cartes maîtresses de l'attaque danoise où le danger peut venir de tous les côtés. La bande à Deschamps connaît déjà bien le phénomène pour s'en méfier.

Ismaël Koné

Âge : 20 ans

Nationalité : Canadienne

Poste : Milieu relayeur

Club : CF Montréal

Le premier des deux joueurs de MLS de notre liste. Bien connu en Amérique du Nord, Ismaël Koné peut être l'un des grands bonhommes de cette sélection canadienne. Né à Abidjan avant de rallier Montréal avec sa famille, le joueur de 20 ans a dû convaincre sa mère de le laisser suivre son rêve de devenir professionnel. Une décision qu'il a rapidement justifiée avec le CF Montréal, son club formateur.

Joueur intelligent, réfléchi, très bon distributeur, Koné se distingue aussi par sa très belle vision du jeu. Milieu de terrain relayeur capable de jouer en double-pivot, dans un 4-3-3 et même sur l'aile, impressionnant physiquement, le natif d'Abidjan est comparé à Yaya Touré.

Multitâche, Ismaël Koné n'est pourtant pas assuré de débuter dans le 3-4-3 du sélectionneur John Herdman. Samuel Piette et Stephen Eustaquio semblent en effet partir avec une longueur d'avance. Mais le profil box-to-box du joueur de Montréal pourrait redistribuer les cartes.

Déjà courtisé par quelques écuries anglaises, proche de rallier Sheffield United il y a quelques mois, Koné figure également sur les tablettes de quelques clubs de Bundesliga. Son CV devrait continuer de susciter les convoitises, encore plus en cas de belles performances au Qatar.

Manuel Ugarte

Âge : 21 ans

Nationalité : Uruguayenne

Poste : Milieu défensif

Club : Sporting CP

Comme Koné, Ugarte pourrait ne pas débuter la compétition comme titulaire. Mais comme son homologue canadien, l'Uruguayen devrait avoir une sacrée influence sur son équipe lorsqu'il sortira du banc.

Après avoir fait ses débuts professionnels au CA Fénix à 15 ans seulement, le milieu de terrain a traversé l'Atlantique il y a deux ans pour rejoindre Famalicão, alors promu en D1 portugaise et porté par le milliardaire israélien Idan Ofer et le groupe Quantum Pacific.

Une signature intelligente qui a très vite permis au natif de Montevideo de se faire remarquer au Portugal. Un an à peine après son arrivée, Ugarte a rejoint le Sporting CP, l'un des trois grands du pays et champion en titre. Recruté comme doublure João Palhinha, l'Uruguayen a fait ses gammes avant de supplanter son aîné portugais, vendu à Fulham cet été .

Gros travailleur, Manuel Ugarte joue chaque ballon comme si c'était le dernier. Meilleur tacleur de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2022-2023 avec 4,8 tacles de moyenne par match, loin devant les 3,8 de Devyne Rensch (Ajax Amsterdam), l'Uruguayen est aussi un bon manieur de ballon. Capable de créer des décalages et de trouver des bonnes passes entre les lignes, le joueur de 21 ans a plus d'un tour dans son sac.

Habitué à bien vendre, le Sporting s'attend à récupérer un très beau chèque l'été prochain pour sa pépite. Le PSG et Liverpool se sont déjà manifestés, mais d'autres cadors pourraient vite s'inviter à la table des négociations.

Manuel Ugarte lors d'un match amical entre les Etats-Unis et l'Uruguay en juin 2022. Crédit: Getty Images

Abdul Fatawu Issahaku

Âge : 18 ans

Nationalité : Ghanéenne

Poste : Ailier droit / milieu de terrain

Club : Sporting CP

Encore un larron du Sporting CP ! A 17 ans, Issahaku a déjà fait parler de lui. En janvier dernier, il avait disputé tous les matches du Ghana lors de la Coupe d'Afrique des Nations. S'il n'est pas assuré de figurer dans le groupe des titulaires, le jeune ailier sera un atout de poids dans la manche du sélectionneur Otto Addo.

Dans un système en 4-5-1 ou en 4-2-3-1, Issahaku sera principalement utilisé en tant qu'ailier droit, son poste préférentiel. Très technique, le natif de Tamale est encore un talent brut qui ne demande qu'à être poli. Le joueur du Sporting a une sacrée marge de progression dans de nombreux domaines, devant le but notamment. Mais le package de base est déjà assez phénoménal.

Si son arsenal offensif est prometteur, Issahaku est aussi un très bon défenseur. Le Ghanéen ne rechigne pas aux tâches défensives et il est plutôt commun de le voir aider ses latéraux voire ses défenseurs centraux. Un trait finalement assez rare chez les jeunes attaquants dans le football actuel.

En avril dernier, le Sporting a agi rapidement en le débauchant à son club de Steadfast, club de D1 ghanéenne. Le club lisboète a d'ailleurs fixé sa clause libératoire à près de 60 millions d'euros. Issahaku a un long chemin à parcourir, mais l'ailier n'a que 18 ans. Et quand on connaît la capacité des Leões à développer leurs jeunes pousses, cela ne peut augurer que du positif, ou presque. D'autant que Manchester United serait déjà très attentif au dossier...

Ritsu Doan

Âge : 24 ans

Nationalité : Japonaise

Poste : Ailier droit / milieu de terrain

Club : SC Fribourg

Oui, le Japon peut rêver à un futur radieux et pour cause : les "Samourai Blue" possèdent une pléiade de talents dans leur équipe. Avec Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura et Yukinari Sugawara derrière, le séduisant milieu de Francfort Daichi Kamada, Junya Ito, Take Kubo ou encore le serial buteur du Celtic Kyogo Furuhashi, les Nippons ont de belles armes.

C'est pourtant Ritsu Doan qui a attiré notre attention, peut-être l'option la moins "médiatique" ou connue du sélectionneur Hajime Moriyasu. Le Japonais a commencé sa carrière en Europe avec le FC Groningen où ses performances lui ont valu d'être transféré au PSV deux ans après son arrivée. Après une première saison compliquée avec les Boeren, Doan est allé s'aguerrir en Allemagne, à l'Arminia Bielefeld. Un prêt où il a tapé dans l'œil de l'historique entraîneur du SC Fribourg, Christian Streich.

Ritsu Doan (Japon), avant le Mondial 2022 Crédit: Getty Images

Transféré cet été chez les Breisgau-Brasilianer, le milieu de terrain est vite devenu l'un des cadres du club de la Forêt noire qui réalise un bon début de saison. Tantôt placé en numéro 10 ou sur le côté droit, le joueur de 24 ans fait parler sa belle touche de balle et sa capacité d'élimination. Bien que ses statistiques soient loin d'affoler les sommets, Doan jouit d'une importance certaine dans un collectif joueur et très en vue outre-Rhin.

Pas assuré de débuter la Coupe du monde en tant que titulaire, barré par Ito et Kubo, le jeune joueur peut rendre de précieux services de par sa polyvalence et pourrait déjouer les pronostics. Il a d'ailleurs débuté le match amical contre l'Equateur fin septembre. Alors, titulaire ou pas, Doan sera un joueur à surveiller cet automne.

Ivan Ilić

Âge : 21 ans

Nationalité : Serbe

Poste : Milieu de terrain

Club : Hellas Vérone

Dans le football d'aujourd'hui, il est souvent question d'argent et de courses aux belles affaires. Le Hellas Vérone en a fait une splendide avec Ivan Ilić, à n'en pas douter. Acheté définitivement à Manchester City pour 7,5 millions d'euros à l'été 2021, le milieu serbe commence à prendre du poids en Serie A et en sélection à tel point que plusieurs cadors italiens, la Lazio en tête, et le PSG seraient venus aux renseignements.

Pour beaucoup de suiveurs, la Serbie peut être l'une des grosses surprises de cette Coupe du monde et devrait embêter bon nombre d'adversaires. Bousculé lors des éliminatoires, les Portugais peuvent en témoigner. Organisée en 3-5-2, la sélection des Balkans est armée devant avec Dušan Vlahović, Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović ou encore Filip Kostić. Et Ilić devrait tenir la baraque derrière tout ce beau monde.

Bien que Saša Lukić parte avec une longueur d'avance pour prendre le strapontin aux côtés de Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Ilić pourrait pourtant prendre le dernier ticket de l'entrejeu au buzzer. Pas spécialement friand des efforts défensifs, plus prompt à organiser le jeu, le joueur du Hellas a néanmoins beaucoup progressé en défense. Sa capacité à faire vivre le ballon et à se créer des opportunités sont de vraies menaces. Une carte de plus pour la Serbie qui ne manque décidément pas de talent.

Ivan Ilic sous le maillot du Hellas Verona en août 2022 Crédit: Eurosport

Jesús Ferreira

Âge : 21 ans

Nationalité : Américaine

Poste : Attaquant

Club : Dallas FC

C'est l'une des forces de frappe de Team USA. Si sa réputation n'est pas à faire au pays de l'Oncle Sam, Jesús Ferreira pourrait décrocher son billet vers l'Europe à l'issue de cette Coupe du monde au Qatar. Grand bénéficiaire de l'absence (surprise) de Jordan "Pefok" Siebatcheu, le natif de Santa Marta en Colombie aura sa carte à jouer.

Très apprécié du sélectionneur Gregg Berhalter, Ferreira a fini la saison 2022 de MLS avec 18 réalisations, juste derrière Hany Mukhtar, Sebastian Driussi et Daniel Gazdag. Une cuvée de haute volée en total contraste avec les trois précédentes où il n'avait inscrit que 17 buts au total.

Finisseur désormais accompli, l'attaquant n'a pas besoin de beaucoup de ballons pour la mettre au fond, mais est aussi un acteur clef dans la construction des offensives des Stars and Stripes. Au Qatar, Ferreira devrait être titulaire à la pointe de l'attaque américaine. Il sera entouré du capitaine Christian Pulisic et de l'étoile montante du Borussia Dortmund Giovanni Reyna, tandis que Josh Sargent, Tim Weah ou encore Brenden Aaronson devraient sortir du banc.

Hannibal Mejbri

Âge : 19 ans

Nationalité : Tunisienne

Poste : Milieu offensif

Club : Birmingham City (en prêt de Manchester United)

Les suiveurs de l'Hexagone en ont probablement déjà entendu parler. Né à Ivry-sur-Seine, passé par l'INF Clairefontaine et l'AS Monaco, Hannibal Mejbri a quitté la France en 2019 pour rallier l'Académie de Manchester United, malgré les convoitises du PSG, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Et le milieu de terrain s'est vite fait un nom dans les catégories de jeunes des Red Devils.

Milieu de terrain ultra polyvalent, chef d'orchestre lors de ses passages sur le rectangle vert, Mejbri dispose d'un excellent jeu de passes et d'une grosse capacité à couvrir toutes les zones du terrain. Prêté à Birmingham, le prodige confirme les belles promesses entrevues lors de ses sorties avec le club mancunien. Mature dans le jeu, physiquement au point, l'ancien joueur du Paris FC est parfois comparé à Luka Modric par les observateurs ou encore Mohamed Slim Ben Othman, le directeur sportif de la Fédération Tunisienne.

A l'instar de certains des joueurs cités précédemment, le jeune Lion de l'Atlas, qui a participé à la dernière CAN, ne part pas titulaire. Mais Mejbri a pris l'habitude de casser les codes. C'est Manchester United qui se frotte les mains.

