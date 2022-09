C’est une finale qui pourrait faire rêver tous les supporters français, rappelant évidemment le sacre de 1998. Et elle pourrait bien avoir lieu au Qatar. Mais seulement si les deux équipes arrivent à faire le parcours suffisant et non pas parce que Google en a décidé ainsi.

Une gaffe pareille a forcément agité la toile mondiale pendant quelques instants avant que Google ne rectifie le tir. Forcément quand l’affiche de la finale du 18 décembre est programmée et mise en évidence sur le moteur de recherche dans le programme de l’enceinte toute neuve du Lusail Stadium, cela suffit à créer des spéculations sur les réseaux sociaux. Notamment parce que les supporters français ont pu prendre cette boulette comme un élan d’espoir après une campagne d’avant-Mondial très moyenne.

Cette prédiction maladroite fait aussi rappeler celles qui sont régulièrement faites pendant la Coupe du monde, plus ou moins sérieuses. En 2010, Paul le poulpe était devenu la coqueluche du Mondial avec pas moins de 10 prédictions exactes sur 12. Quatre ans plus tard au Brésil, Andréa le Panda avait tenté de reprendre la main avec moins de succès. Et d’ailleurs depuis 2014, Joachim Klemen, un courtier en valeurs immobilières réalise des études prédictives pour désigner le vainqueur avant le début de la compétition. Il avait trouvé l’Allemagne en 2014 et la France en 2018. Au Qatar, selon lui, c’est l’Argentine de Lionel Messi qui devrait triompher.

Le Lusail Stadium au Qatar. Crédit: Getty Images

