C'est une nouvelle que tout l'Équateur attendait. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la FIFA a annoncé que le pays d’Amérique du Sud va bien pouvoir participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Si l'instance avait annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour examiner le cas Byron Castillo, suspecté "d'inéligibilité potentielle" en raison de "la possible falsification des documents accordant la nationalité équatorienne" du joueur, ce dossier est clos. Cette situation avait été dénoncée par la Fédération chilienne de football.

"La Commission de Discipline de la Fifa s’est prononcée au sujet de la potentielle inéligibilité du joueur Byron David Castillo Segura, qui a participé à huit matchs avec la sélection de la Fédération équatorienne de football (FEF) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Après avoir analysé les dossiers soumis par toutes les parties et pris en considération l’ensemble des éléments présenté, la commission de discipline a décidé de clore la procédure initiée contre la FEF", annonce le communiqué.

Le Chili fait appel

Le Chili a fait aussitôt appel de la décision de la commission de discipline de la Fifa, comme la procédure l'y autorisait. La fédération chilienne affirmait qu'il existait "d'innombrables preuves que le joueur (était) né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas". La Fédération équatorienne de football avait rejeté ces accusations, assurant que Byron Castillo était "dûment enregistré auprès de l'autorité légale compétente" et possèdait "tous les documents nationaux en règle".

L'arrière droit du Barcelona Guayaquil, club équatorien, avait pris part aux deux rencontres qualificatives disputées en septembre et novembre 2021 contre le Chili. Si les deux matches avaient été donnés gagnants sur tapis vert aux Chiliens, ces derniers auraient pu terminer à la quatrième place qualificative pour la Coupe du monde au Qatar.

