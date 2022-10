"Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu (…) Bientôt, bientôt". Ces quelques mots de Zinedine Zidane, Ces quelques mots de Zinedine Zidane, au moment d’inaugurer lundi une nouvelle statue à son effigie au musée Grévin, ont suffi à remettre sur la table une question posée depuis des années : quand ZZ prendra-t-il les commandes de l’équipe de France ?

Pour répondre à cette interrogation, il faut en évacuer une première : quand Didier Deschamps cèdera-t-il sa place ? Car à l’instant t, le départ du premier entraînerait la nomination du second à coup sûr, ou presque. De loin, le Mondial au Qatar peut ressembler à un clap de fin pour "DD". Mais dans une interview accordée au Parisien, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, n’a pas fermé la porte à une prolongation de l’aventure. Sous certaines conditions, bien sûr.

"Rien n’a changé, a assuré le patron de la FFF. On se verra après le Mondial et on parlera. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde. S’il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire, a assuré le dirigeant français auprès du journal Le Parisien. Je ne me verrai pas lui dire alors : Votre temps est révolu. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. Qui peut se prévaloir d’un tel palmarès ? Qui ?"

Remplir sa mission serait atteindre, au minimum, le dernier carré de cette Coupe du monde. Envisageable sur le papier pour le champion du monde en titre. Mais loin d’être acté. Zidane, lui, reste à l’affût. En juin dernier, dans les colonnes de L’Equipe, il avouait : "Sélectionneur de l’équipe de France ? J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi". Et Deschamps ne cèdera pas sa place comme ça.

