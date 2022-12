Les choses sont claires : quand je suis à la FIFA, je suis à la FIFA, a confié le président de la FFF. J’ai été l’un des leaders pour qu’il n’y ait pas ce brassard." Noël Le Graët droit dans ses bottes. Alors que l'Allemagne, le Danemark ou l'Angleterre, entre autres, avaient prévu en début de compétition d'arborer au Qatar le brassard One Love, symbole de diversité et d'inclusion, la France, qui avait, dans un premier temps, soutenu le projet, a très vite émis des réserves par la voix de Noël Le Graët et d'Hugo Lloris. Finalement, la FIFA a décidé d'interdire le bout de tissu pour ne pas froisser l'hôte qatari. Et ce mardi , dans un entretien accordé au Figaro , Noël Le Graët a assumé sa position et dévoilé qu'il fut même à la pointe du combat : ", a confié le président de la FFF.

Et NLG a semblé même se réjouir de l'échec des frondeurs à cette Coupe du monde : "Trois ou quatre pays (ndlr : sept au total), toujours d’Europe de l’Ouest, le voulaient. D’ailleurs, ils ne sont plus en lice pour la plupart…" Si l'Allemagne, la Belgique, le Pays de Galles et le Danemark ont vu leur aventure s'achever plus tôt que prévu au Qatar, l'Angleterre est toujours en lice et affrontera les Bleus samedi en quart de finale.

Ce n'est pas de l'hypocrisie

Ces derniers jours, des clubs amateurs ont pourtant reçu le fameux brassard envoyé par la FFF déclenchant une vague d'indignation quant au double discours de la Fédération. Là-encore, son président a clarifié sa position : "Ce n’est pas de l’hypocrisie. Chacun peut faire ce qu’il veut, on n’a obligé personne, certains clubs amateurs le demandaient."

Le brassard One Love porté par le capitaine allemand Crédit: Getty Images

