On connaît le camp de base des Bleus au prochain Mondial 2022. L'équipe de France posera ses valises à l'hôtel Al Messila, près du centre-ville de Doha. Le choix du camp de base s'est porté sur cet établissement cinq étoiles situé dans l'ouest de la capitale, à environ six kilomètres du centre et à proximité de l'Education City Stadium, une des huit enceintes accueillant la compétition.

Les Bleus disposeront du stade Jassim-bin-Hamad, où évolue le club de Al-Sadd, pour s'entraîner non loin de là, à cinq kilomètres au sud de l'hôtel. Lors des éditions précédentes du Mondial, les Français s'étaient installés à Knysna en Afrique du Sud en 2010, à Ribeiro Preto au Brésil en 2014 et à Istra en Russie en 2018.

