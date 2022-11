"Quelque chose sera fait et mis en place. Vous serez tenus au courant en temps et en heure." Quelques heures après l'annonce d'Hugo Lloris et vingt-quatre heures avant de s'envoler pour le Qatar, l'équipe de France a décidé de communiquer sur sa position vis-à-vis de la défense des droits humains. Non, le capitaine de l'équipe de France ne portera pas un brassard "One Love", symbole de la volonté d'inclusion et de la lutte contre toutes les discriminations, dont celles qui visent les personnes LGBT.

Ad

En revanche, les Bleus ont décidé de soutenir des ONG sans dévoiler l'identité de celle-ci. "Nous décidons de soutenir les ONG qui oeuvrent pour la protection des droits humains au travers du fonds de dotation Génération 2018 auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés", précise un communiqué. Ils ont également rappelé leur "attachement" au "refus de toute forme de discrimination". Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, les champions du monde en titre reconnaissent "un contexte troublé" autour de cette Coupe du monde : "Chacun de nous doit prendre sa part" de responsabilité, expliquent-ils, rejoignant d'autres nations qualifiées qui se sont déjà exprimées sur le sujet, comme l'Australie, les Etats-Unis ou le Danemark.

Ligue 1 Fofana, Payet, Bourigeaud… Votez pour le meilleur joueur de la 15e journée IL Y A UNE HEURE

Action coup de poing devant la FFF

Dans le même temps, une dizaine de militants du mouvement de jeunesse du Parti communiste a déployé mardi un T-shirt géant devant la FFF à Paris pour "dénoncer son silence complice" sur l'organisation de la Coupe du monde au Qatar et le sort des ouvriers migrants. Le secrétaire général des Jeunes communistes Léon Deffontaines a réclamé la démission du président de la Fédération Française, Noël Le Graët, lui reprochant son "mutisme complice". "C'est la coupe de la honte", un "scandale environnemental et social", a-t-il affirmé.

AVEC AFP

Premier League Ronaldo se paie aussi les Glazer : "Ils ne se soucient pas du club" IL Y A 3 HEURES