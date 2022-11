L'appel au boycott semble pour l'instant peu efficace. En tout cas les Bleus ont cartonné sur le terrain et dans les audiences ce mardi soir, avec plus de 12,5 millions de personnes. Ce nombre de téléspectateurs est comparable à celui du premier match des Bleus au Mondial 2018, là encore contre l'Australie (12,6 millions), qui avait eu lieu un samedi à 12h00. A l'époque, les téléspectateurs de l'entrée en lice des Bleus représentaient toutefois une part plus importante de la totalité de ceux qui regardaient la télé à ce moment-là (69% de part d'audience, contre 48,1% pour le match de mardi). Cette audience est un record pour TF1 cette année.

TF1 est la seule chaîne en France à retransmettre en clair ce Mondial, également diffusé sur beIN Sports de manière payante. Dimanche, plus de 5 millions de téléspectateurs avaient suivi à partir de 17h00 sur TF1 le match d'ouverture entre le pays-hôte, le Qatar, et l'Equateur. Ces scores d'audience semblent montrer que les appels au boycott dont la compétition a été l'objet n'ont pas eu d'impact notable.

Depuis l'attribution en décembre 2010 de la Coupe du monde au Qatar, la compétition a suscité de nombreuses polémiques sur des sujets comme le respect des droits humains ou la protection de l'environnement.

