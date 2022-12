Neymar, qui a marqué lundi pour son retour avec le Brésil face à la Corée du Sud (4-1), a révélé avoir "pleuré toute la nuit" après la blessure à la cheville qui l'a privé de deux matches du Mondial 2022. "J'ai eu très peur, parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c'était très douloureux", a déclaré l'attaquant star du Paris SG au micro de TV Globo.

"Ney" a subi une entorse de la cheville lors du premier match du Brésil, contre la Serbie (victoire 2-0), et n'a pas pu jouer contre la Serbie (1-0) et le Cameroun (défaite 1-0). "J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final. Ça a valu la peine de rester jusqu'à 11h00 du matin le lendemain avec le kiné, puis tous les jours d'après", a-t-il ajouté.

Pelé, Ronaldo et lui

Contre la Corée du Sud, Neymar, 30 ans, a été titulaire et a inscrit sur pénalty le deuxième but de la victoire qui a qualifié le Brésil pour les quarts de finale. Il est devenu ainsi le troisième joueur de la Seleçao à marquer lors de trois Coupes du monde différentes, après Pelé et Ronaldo. "C'est une grande fierté d'atteindre des records que je n'aurais jamais imaginé", a-t-il confié.

Neymar n'a pas été épargné par les blessures lors de ses deux premières participations au tournoi. En 2014, à domicile, il s'est blessé au dos lors des quarts de finale et n'a pas pu jouer lors de la déroute 7-1 face à l'Allemagne en demies. En 2018, le numéro 10 de la Seleçao revenait tout juste d'une blessure au pied. Il n'a été que l'ombre de lui-même en Russie et le Brésil s'est incliné en quarts face à la Belgique (2-1).

"Cette fois c'est le moment d'aller plus loin. On rêve du titre, bien sûr, mais il faut y aller pas à pas. Il reste trois matches, nous sommes prêts et concentrés pour remporter ce trophée", a-t-il insisté.

Message à Pelé

Neymar a également tenu à envoyer un message de soutien à Pelé, atteint d'un cancer et hospitalisé depuis une semaine. "C'est difficile de parler de ça, mais je lui souhaite le meilleur, qu'il se remette le plus vite possible. J'espère qu'on lui a apporté du réconfort avec notre victoire", a dit l'attaquant.

À la fin du huitième de finale contre la Corée du Sud, Neymar a porté avec ses coéquipiers une banderole avec l'inscription "Pelé !" et une photo du "Roi" lors de son troisième titre mondial, en 1970.

Neymar et Danilo tiennent une banderole en hommage à Pelé Crédit: Getty Images

