Les Portugais se sont probablement fait passer le mot. "Je ne pense pas que le cas de Ronaldo nuise à ce que nous essayons d'accomplir ici", a répondu le défenseur central de Manchester City, questionné sur la situation de CR7 comme tous ses coéquipiers depuis l'arrivée du Portugal au Qatar. "Je pense que nous en avons suffisamment parlé, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En tant qu'équipe, nous allons nous concentrer sur la Coupe du monde maintenant et pas sur d'autres problèmes", a-t-il ajouté.

Cristiano Ronaldo s'est lui-même invité devant la presse lundi pour affirmer qu'il était concentré sur le Mondial-2022, après avoir provoqué la semaine dernière une tempête avec une interview au vitriol contre Manchester United et son entraîneur Erik ten Hag. Le capitaine et meilleur buteur de l'histoire du Portugal, âgé de 37 ans, a également assuré lundi que son divorce annoncé avec les Red Devils "n'ébranlerait pas" sa sélection, opposée dans le Groupe H au Ghana, à l'Uruguay et à la Corée du Sud.

"Nous nous concentrons sur la victoire contre le Ghana (jeudi), la meilleure façon de gagner est de se concentrer sur un match à la fois", a souligné Ruben Dias (40 sélections, 2 buts). "Le Ghana est physiquement une équipe forte, techniquement aussi. Ils ont des footballeurs qui évoluent au plus haut niveau en Europe", a observé le Citizen, âgé de 25 ans. "On est conscient de rencontrer une équipe dangereuse", a-t-il conclu.

