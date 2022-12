"Merde", en français dans le texte. "Maintenant, doit-on aller faire les courses de Noël ?". Le Daily Star n'est ni le plus sérieux, ni le plus fiable des tabloïds anglais. Mais il a le mérite d'apporter un peu de "légèreté" dans sa Une, comme pour se démarquer d'une presse pour le reste très touchée de l'autre côté de la Manche.

Samedi soir, l'Angleterre n'était pas loin de faire basculer le quart de finale en sa faveur. Si Harry Kane avait égalisé une seconde fois sur penalty , les Bleus auraient peut-être eu du mal à s'en remettre. Et ce loupé de l'attaquant de Tottenham occupe naturellement beaucoup de place dans les Unes du jour.

"Harry's pain" ("la douleur de Harry"), titre ainsi The Sun, qui évoque toutefois des anglais "courageux". "Le penalty manqué de Kane condamne les Three Lions à la défaite", pointe du doigt le Telegraph de son côté. "Ils n'ont pas été dominés. Ils n'ont pas reculé", développe le sérieux quotidien.

"Crève-coeur" et "espoirs anéantis"

Pour le reste, la presse anglaise, consciente de la qualité de la prestation globale du buteur des Spurs, ne s'est pas acharnée sur celui qui a égalé le record de buts de Wayne Rooney en sélection. Elle a tout simplement accusé le coup. Ainsi, le Times livre un constat froid : "C'est fini pour l'Angleterre, encore. On rentre à la maison. Pas le football", en référence au fameux "football's coming home". Mais le célèbre journal anglais évoque une défaite "honorable" et incite au "pardon" pour Kane.

Le Daily Mail, sans surprise, met moins les formes, et parle d'espoirs "anéantis" tout en soulignant une "série de décisions douteuses de l'arbitre brésilien". Un "crève-cœur", comme le résume The Independant. Après la défaite aux tirs au but en finale de l'Euro 2021, l'Angleterre devra encore digérer une histoire de penalty manqué, regrette le Guardian. "Au revoir, Qatar", conclue le Sunday Express, en français.

