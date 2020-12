De la Belgique, première au classement FIFA, jusqu'à San Marin, 210e, 55 équipes participeront à cette phase éliminatoire qui enverra 13 équipes de la Zone Europe à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre 2022). Ces 55 équipes seront réparties dans dix groupes, cinq comprenant cinq équipes et cinq autres avec six sélections.

Le classement FIFA a permis de répartir les équipes en six chapeaux. La Belgique, la France, le Portugal ou encore l'Italie sont dans le premier, la Suisse, la Pologne et la Turquie dans le deuxième et ainsi de suite jusqu'au dernier composé de Malte, la Moldavie, le Liechtenstein, Gibraltar et San Marin.