Ca n'a évidemment pas échappé aux spectateurs de Portugal-Ghana. Buteur sur une tête décroisée à la 89e minute, permettant de réduire le score face au Portugal (3-2), Osman Bukari est allé célébré vers le poteau de corner. Mais le Ghanéen n'a pas choisi n'importe quelle célébration mais bien le célèbre saut retourné, jambes écartées, le célèbre "Siuu" de Cristiano Ronaldo.

Une scène qui a fait réagir la toile dans la soirée de jeudi soir. D'autant plus que CR7, qui avait ouvert le score un peu plus tôt dans le match, venait de célébrer ainsi. "J'ai remarqué que ma célébration d'aujourd'hui a généré des commentaires affirmant que j'étais irrespectueux envers Ronaldo, a-t-il écrit. C’est une erreur", a expliqué le joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade, passé par Nantes.

Si la réalisation du Bukari n'aura pas permis au Ghana de remporter la rencontre, il aura inscrit seulement le deuxième but d'une nation africaine depuis le début de cette Coupe du monde. "J'ai été submergé par l'émotion du moment où j'ai marqué pour mon pays lors de mes débuts en Coupe du monde menant à ma célébration. Mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés et encore moins l'une de mes idoles. Merci pour votre soutien et nous nous concentrons sur notre prochain match", a poursuivi Bukari. A 23 ans, l'attaquant a inscrit un but pour sa première rencontre en Coupe du monde. On comprend l'euphorie.

