Vendredi dernier, les deux premiers quarts de finale de ce Mondial qatarien nous ont offert une bonne dose d'un peu tout ce qui nous avait manqué pendant deux jours de sevrage : des buts, du spectacle, de la tension. Et du suspense, surtout. Ce dernier a été poussé à son paroxysme, avec deux séances de tirs au but espacées de quelques heures. La Croatie d'abord, face au Brésil, puis l'Argentine ensuite, contre les Pays-Bas, en sont sortis vainqueures. Tout sauf une surprise.

On parle ici de deux des plus grands spécialistes de l'exercice en Coupe du monde. Il y a d'un côté l'Albiceleste, qui s'est construit cette réputation sur la durée, entre 1990 et vendredi, où elle a remporté face aux Pays-Bas sa 5e séance de tirs au but dans un Mondial (sur 6). Le record.

De l'autre, des Vatreni qui ont fait exploser les chiffres en un peu plus de quatre ans. Avant 2018, la Croatie n'avait jamais disputé de séance de tirs au but en Coupe du monde. Depuis le Mondial russe, elle s'y est risquée quatre fois… pour autant de succès, deux à chaque édition. Seule l'Argentine fait mieux, donc. Et il n'y a que l'Allemagne pour faire aussi bien.

78% de tirs au but réussis

Argentins et Croates réussissent 78% de leurs tentatives dans la compétition (94% pour l'Allemagne !). Les coéquipiers de Luka Modric se distinguent en revanche sur le taux d'échec de leurs adversaires, avec 10 penaltys ratés sur 18 frappés. En clair, le ballon ne rentre que 45% du temps dans les cages des gardiens croates lors de ces séances. Aucune équipe à au moins deux séances ne fait mieux.

Des chiffres qui donnent l'ampleur de l'expertise de ces deux nations dans le domaine. Et qui s'expliquent par des données qui, elles, ne se mesurent pas, à commencer par l'état psychologique des joueurs au moment de s'avancer vers le but adverse. A ce niveau-là, les conférences de presse d'après-match des principaux concernés ont donné des indications très intéressantes vendredi.

"Une fois arrivés aux tirs au but, on est devenu favoris, parce que nous sommes forts dans ce domaine", expliquait le sélectionneur croate Zlatko Dalic après son exploit contre le Brésil. "Quand on a égalisé, je me suis dit que c'était bon, on allait passer", assurait de son côté Josip Juranovic, quand Borna Sosa lançait : "Aux tirs au but, tout le monde a peur de nous".

Ils avaient tous envie de frapper

"J'ai été débordé par les tireurs potentiels, ils avaient tous envie de frapper les tirs au but", expliquait lui Lionel Scaloni, sélectionneur argentin. Facile de s'exprimer ainsi après une victoire, serait-on tenté de se dire. Mais cela s'est vérifié dans les faits : Mislav Orsic et Leandro Paredes, dans un registre, Luka Modric et Lionel Messi, dans un autre plus en finesse, ont ainsi frappé des tirs au but de très grande qualité avec beaucoup de confiance et donc de maîtrise.

En face d'eux – et sans même évoquer la question de l'ordre des tireurs , qui est un autre débat non moins important -, la pression a écrasé Rodrygo et Marquinhos, bridé Virgil van Dijk, de la même manière qu'elle avait tétanisé le Japon… contre la Croatie, ou encore l'Espagne contre le Maroc.

Argentins et Croates, eux, ne faiblissent jamais ou presque. Mais qui partirait favori si, de nouveau, les uns comme et contre les autres devaient se livrer à cette bataille trop souvent qualifiée de "loterie" ? Impossible d'y répondre sans basculer dans de la pure fiction. En revanche, une tendance se dessine : là ou l'Argentine a définitivement prouvé qu'elle pouvait s'adapter à ce genre de moments, la Croatie en a clairement fait, sinon un objectif, une stratégie. Voire une identité.

La Croatie aime faire durer le plaisir

Cela ne peut plus être un hasard : sept des huit derniers matches à élimination directe des hommes de Dalic se sont terminés au moins en prolongations. Marcelo Brozovic et les siens en sont sortis qualifiés à cinq reprises. Très loin d'être aussi équipés en attaque que dans les autres secteurs de jeu, et en particulier le milieu de terrain, les Vatreni ne se ruent pas devant, gèrent le tempo, et acceptent volontiers de faire 30 minutes de rab. Sans compter qu'il se dégage, chez eux, une froideur à toute épreuve, qui tranche avec l'émotivité argentine exacerbée, qui aurait pu lui coûter très cher plus tôt dans la compétition.

Le spécialiste des temps modernes de "l'extra-time", c'est donc bien la Croatie, qui peut aussi surfer sur la forme étincelante de Dominik Livakovic (27 ans), auteur de 11 arrêts contre le Brésil, record pour un gardien croate dans une grande compétition. En face, Emiliano Martinez a mis un peu plus de temps à lancer véritablement sa compétition.

Mais il a pour lui l'expérience (30 ans), et une vraie qualité sur les penaltys. En club, il en a ainsi repoussé 10 sur 33 depuis le début de sa carrière (33%), contre 24% pour Livakovic. Une histoire de lecture, d'anticipation, de gestion des émotions, de choix des hommes, de confiance. Tout sauf un jeu de hasard. Et à la fois tout d'un jeu d'enfant pour Argentine comme pour la Croatie…

