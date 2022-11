Brand Beckham. En février 2017, les Football Leaks avaient rendu publique une série Ce n'est pas d'hier que les premières lézardes sont apparues dans l'édifice si soigneusement construit de. En février 2017, lesavaient rendu publique une série d'emails peu édifiants sur les manoeuvres auxquelles s'était abaissé le camp Beckham - avec l'approbation de l'intéressé - pour que l'ex-footballeur soit anobli par SM la reine. Sans succès.

C'était en décembre 2014, quelques jours avant la publication de la liste des nouveaux chevaliers et nouvelles dames du royaume. L'un des conseillers du retraité de frais (*) avait 'suggéré' à un interviewer vedette de la télévision britannique qu'il aborde le sujet de 'Sir David' lorsque celui-ci lui accorderait le privilège d'apparaître sur le plateau de son émission. Ce qui fut fait. Beckham, jouant l'une de ses cartes favorites, celle de la modestie, répondit qu'il était flatté qu'on parlât de lui en conjonction avec un aussi insigne honneur. Ce devait être le petit coup de pouce qui convaincrait Buckingham Palace d'inviter Beckham à s'agenouiller devant la reine.

La manoeuvre capota, pourtant. Il semble que le Trésor Public britannique avisa la Couronne que les Beckham, David comme Victoria, s'étaient servis d'une astuce comptable, légale au sens strict, mais des plus discutables sur le plan moral (*), pour éviter de payer pas loin d'un million de livres d'impôts. Lorsque la liste fut publiée, le nom de l'ex-footballeur n'y figurait pas.

L'aura de l'icône avait été épargnée jusque-là

Ce putain d'argent est à moi", avait-il expliqué alors. L'ex-footballeur, celui qui, dans la même interview, s'était targué de ne jamais dire de 'gros mots', explosa. "Bande de connards!", s'exclama-t-il dans un message adressé à l'un de ses consultants. L'entourage de Beckham continua pourtant à oeuvrer en coulisses pour que leur protégé soit fait chevalier, lui expliquant que, pour atteindre son objectif, il serait utile de mettre en avant le travail qu'il faisait en qualité d'ambassadeur de l'UNICEF et d'autres bonnes causes. Ah, l'UNICEF. L'UNICEF à qui il demanda de débourser plus de 7000 euros pour un billet d'avion classe affaires - alors qu'un jet privé avait déjà été mis à sa disposition. L'UNICEF, à qui, allant contre l'avis de ses conseillers, il refusa de verser 1 million de dollars pour un événement organisé à Shanghaï. "", avait-il expliqué alors.

Ces histoires, cela dit, pour avérées qu'elles soient - le camp Beckham se garda bien de les nier ou de menacer ceux qui les publièrent -, n'eurent qu'un impact limité sur l'aura et la profitabilité de l'icône. Aux yeux de l'opinion publique, en Grande-Bretagne comme dans le reste du monde, il demeurait le beau garçon au sourire désarmant, le plus sexy des pères de famille, si modeste dans ses propos, dont on se souvenait qu'il avait été un superbe footballeur, mais qui était devenu tellement plus que cela.

D'ambassadeur de la candidature anglaise à ambassadeur de Qatar 2022…

C'était jusqu'à ce que le propriétaire de l'Inter Miami accepte de devenir le dernier en date des ambassadeurs officiels de Qatar 2022, moyennant non pas 150 millions de dollars, comme on l'a écrit, mais 10 millions. Il n'était pas la première vieille gloire à prêter, à vendre, plutôt, son nom de la sorte aux Qataris. Pep Guardiola, Roger Milla, Ronald De Boer, Zinédine Zidane et quelques autres l'avaient fait avant lui.

La différence est que Guardiola et les autres n'avaient pas endossé le rôle d'ambassadeur de la candidature anglaise comme Beckham l'avait fait en 2010. Beckham avait-il oublié comment, après l'attribution des Mondiaux de 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, il avait dit que ces décisions le rendaient "malade" et qu'il y avait dû y avoir de la "corruption" au sein de la Fifa pour expliquer ces choix? Apparemment, oui. Mais d'autres s'en sont souvenu pour lui.

Il a tourné le dos de tourner à la communauté LGBTQI+

La différence est, surtout, que Guardiola et les autres n'avaient pas bâti une partie de leur 'marque' sur leur popularité auprès de la communauté LGBTQI+, que le beau David avait pris grand soin de cultiver - et en des temps où cela demandait un certain courage, même si cet 'engagement' se limitait à quelques entretiens dans la presse gay, et même si l'exploitation commerciale de sa 'métrosexualité' faisait aussi partie de la stratégie de croissance de Brand Beckham.

Lui, au moins, proposait une image du footballeur à mille lieues du machisme destructeur des vestiaires et des stades. Pour beaucoup de jeunes gays, britanniques ou autres, il était autre chose qu'un objet de désir, il était un frère, un allié, presque un héros.

Mais comment demeurer un allié lorsqu'on devient le porte-parole d'un régime pour lequel l'homosexualité est un crime passible de prison, et l'homme-sandwich d'un pays dans lequel être gay - à moins qu'on appartienne aux sphères les plus hautes de l'establishment qatari, auquel cas, si l'on demeure discret, on peut vivre sa sexualité en toute impunité - signifie devenir un paria aux yeux de sa famille et de la société, hanté par la crainte d'être 'découvert'?

Tout ceci, David Beckham le sait. Il a pourtant choisi de tourner le dos à une cause qu'on croyait sienne, histoire d'ajouter quelques millions de plus à une fortune estimée à près d'un demi-milliard. Il est apparu dans une série de films dans lequel on l'entend parler du Qatar comme d'un "pays incroyable", d'"une perfection", dans lequel il a "tellement hâte de faire revenir [ses] enfants".

"Déception"," écoeurement"…

Three Lions Pride Group, a parlé de son 'incroyable déception ' vis-à-vis de l'homme que sa communauté avait 'mis sur un piédestal'. Mustafa Qadri, le directeur de la NGO Equidem, laquelle s'intéresse tout particulièrement au soirt des travailleurs migrants, a fait part de son "écoeurement", tandis que Felix Jakens, d'Amnesty International UK, déclarait: "pour l'image du Qatar, le statut de Beckham et sa célébrité globale valent de l'or; mais il devrait utiliser ce profil unique pour faire appel à la Fifa et aux autorités qataries pour rectifier les terribles abus dont des dizaines de milliers de travailleurs migrants ont été victimes pour construire l'infrastructure nécessaire à la tenue de la Coupe du monde. Là, ce ne sont plus quelques lézardes qui sont apparues sur la façade, ce sont les fondations qui ont tremblé. Di Cunningham, co-fondatrice duvis-à-vis de l'homme que sa communauté avait 'mis sur un piédestal'. Mustafa Qadri, le directeur de la NGO Equidem, laquelle s'intéresse tout particulièrement au soirt des travailleurs migrants, a fait part de son "écoeurement", tandis que Felix Jakens, d'Amnesty International UK, déclarait: "pour l'image du Qatar, le statut de Beckham et sa célébrité globale valent de l'or; mais il devrait utiliser ce profil unique pour faire appel à la Fifa et aux autorités qataries pour rectifier les terribles abus dont des dizaines de milliers de travailleurs migrants ont été victimes pour construire l'infrastructure nécessaire à la tenue de la Coupe du monde.

Beckham a dit qu'il espérait que le football serait une 'force pour le bien' au Qatar. En ce moment, il semble que son implication soit une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme qatarie, pas pour les droits de l'homme". Quant aux réactions sur les réseaux sociaux, on les devine, et le vocabulaire qu'elles empruntaient était plus proche de celui que Beckham avait lui-même employé envers ceux qui refusaient qu'on l'anoblît. Rarement dix malheureux millions auront coûté aussi cher.

(*) Il joua son dernier match de compétition sous le maillot du PSG, 18 mai 2013, deux semaines après son trente-huitième anniversaire.

(*) Ce mécanisme financier, alors utilisé par beaucoup de personnalités britanniques, et désormais illégal, consistait à 'investir' dans des films que personne ne verrait à la seule fin de pouvoir soustraire les 'pertes' consécutives à leur échec de leurs revenus.

