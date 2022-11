Football

Coupe du monde 2022 Qatar - "Face à l'Australie, Kylian Mbappé et Olivier Giroud nous ont fait oublier Benzema"

MONDIAL 2022 - Les deux attaquants de l'équipe de France Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont formé un sacré duo face à l'Australie. Un doublé pour le Milanais, un but et une passe décisive pour le Parisien, les deux attaquants ont porté la France dans ce début de compétition. Au point de faire oublier le forfait de Benzema ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent.

00:03:00, 22/11/2022 à 23:56