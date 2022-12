Le Maroc compte sur son 12e homme. Ce sont donc 30 vols spéciaux qui vont être mis en place entre Casablanca et Doha afin de faire transiter les supporters en vue de la demi-finale de Coupe du monde entre les Lions de l'Atlas et la France, mercredi soir. "Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l'émotion de la demi-finale de la Coupe du monde (...), Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha", indique un communiqué de la RAM publié lundi.

"A une qualification historique, un dispositif historique", vante la compagnie aérienne : ce sont près de 30 vols qui seront assurés par des "avions gros porteurs" à la veille et le jour du match entre l'aéroport Mohammed V de Casablanca, la ville la plus peuplée du royaume, et Doha. En espérant que tous les fans pourront embarquer, après quelques couacs à l'aéroport de Casablanca avant le quart de finale samedi contre le Portugal, selon des témoignages d'internautes.

A Doha, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a rendu hommage à plusieurs reprises aux supporteurs marocains, "le 12e homme de l'équipe". "La sélection doit rassembler tous les Marocains. A un moment, on était divisé. Si on a pu rassembler notre peuple autour du foot, c'est bien", a-t-il notamment déclaré.

