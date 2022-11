Encore raté. Alors que Didier Deschamps comptait disposer de l'ensemble de son effectif pour le premier entraînement à Doha jeudi, il a dû une nouvelle fois se passer de Karim Benzema (gêne musculaire) et Raphaël Varane (ischios) lors de la séance collective de vendredi selon des informations délivrées par L'Equipe. Le duo s'est contenté, comme la veille, d'un travail spécifique en compagnie de Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France.

Rappelons que Karim Benzema n'a plus démarré un match depuis le 19 octobre alors que Raphaël Varane n'a pas disputé la moindre minute depuis le 22 octobre et une blessure à la cuisse face à Chelsea. Dès lors, les chances de les voir démarrer contre l'Australie s'amenuisent à mesure que le temps file. Pour le Mancunien, le contrat est clair : il devra participer à une séance collective avant dimanche pour prétendre à une titularisation mardi prochain. Il ne lui reste donc plus que deux entraînements.

Karim Benzema et Raphaël Varane se sont encore entraînés à part ce vendredi à Doha. Crédit: Getty Images

Karim est un cas à part

Jusqu'ici, sélectionneur et joueurs se sont montrés très optimistes sur le sort des deux cadres de l'équipe de France. Ce vendredi encore, Adrien Rabiot rappelait : "Karim est un cas à part. C'est un joueur de très haut niveau, il sait se gérer. Il lui en faut peu. Ce sera en fonction de ses sensations personnelles et en discussion avec le coach." Mais les faits sont têtus et la réalité coriace : à quatre jours de France - Australie, ni Benzema ni Varane n'est prêt à tenir sa place pour le moment.

