Football

COUPE DU MONDE 2022 – VIDEO - Pourquoi l'Argentine serait l'adversaire idéal pour les Bleus en 8e

COUPE DU MONDE 2022 – Déjà qualifiée, la France peut encore affronter les quatre nations présentes dans le groupe C en 8e de finale : l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Quel serait le meilleur adversaire pour les Bleus ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier se penchent sur la question. Le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.

00:06:48, il y a une heure