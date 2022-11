C'est une particularité qui, si vous avez suivi au moins un match depuis le début de la Coupe du monde, ne vous a sans doute pas échappé. Au Qatar, les temps additionnels gonflent et les rencontres s'éternisent. Depuis l'ouverture de bal dimanche, aucune des quatre confrontations n'a duré moins de 100 minutes . Angleterre - Iran a même atteint les... 117 minutes de jeu, soit près de l'équivalent d'un match avec prolongation.

Dans le détail, voici ce que ça donne :

Encore plus efficace qu'Haaland : Garang Kuol, l'enfant prodige de l'Australie

Au total, il y a donc eu près de 65 minutes de temps de jeu supplémentaire en l'espace de quatre rencontres. Au cas par cas, il y a bien eu une courte interruption VAR et quelques changements lors du match d'ouverture, deux blessures chronophages lors du choc entre le Sénégal et les Pays-Bas , et quelques faits de jeu à peine notables lors du premier nul de ce Mondial... mais il demeure pourtant difficile de trouver matière à justifier ce rab.