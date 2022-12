Les vice-champions du monde sont toujours en vie. Les Croates ont dû passer par les tirs au but mais sont venus à bout du Japon, lundi en 8e de finale (1-1, 1-3 tab). Les Nippons avaient ouvert le score en première période par Daizen Maeda, Ivan Perisic lui a répondu en début de seconde. Malgré une belle intensité, les deux équipes n'ont pas su se départager avant la séance fatidique où le portier croate Dominik Livakovic a brillé en repoussant trois tentatives. Ses coéquipiers défieront le vainqueur de Brésil - Corée du Sud en quart de finale.

Invité surprise à ce stade de la compétition après avoir fait tomber l'Allemagne et l'Espagne, le Japon espérait refaire le coup mais est tombé face à l'expérience croate. Dès les premières minutes, cette opposition de style a donné un beau combat. La vivacité et l'envie des Nippons se sont heurtées à la maîtrise technique collective des Vatreni. Après plusieurs situations intéressantes mal négociées de part et d'autre par les attaquants, le Japon a débloqué la situation en combinant efficacement sur un corner et son avant-centre Maeda a ouvert le score de près suite à une remise de Maya Toshida (43e).

Perisic encore décisif

Mené au tableau d'affichage, la Croatie a haussé le ton et son niveau à la reprise. Perisic n'a pas tarder à égaliser d'une superbe tête croisée sur un long centre de Dejan Lovren venu de la gauche (1-1, 55e). Le joueur de Tottenham a ouvert son compteur dans cette Coupe du monde mais aussi signé son 7e but dans un Mondial. Longtemps discret, le maître à jouer Luka Modric s'est aussi secoué et a sollicité Shuichi Gonda d'une lourde frappe axiale (63e).

Plus d'infos à suivre...

