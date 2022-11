Ad

Départ du Qatar imminent pour Onana ?

Selon La Gazzetta dello Sport, l'ancien gardien de but de l'Ajax Amsterdam a eu une altercation verbale avec Rigobert Song samedi dernier. Le sélectionneur camerounais lui aurait reproché l’usage excessif du jeu au pied. En retour, le portier de 26 ans aurait exigé plus de respect et défié le technicien de faire jouer Devis Epassy à sa place. Le technicien des Lions Indomptables a alors tranché dans le vif lundi et prévenu l'habituel gardien titulaire qu'il n'allait pas jouer contre la Serbie.

"Dans un groupe, il faut une certaine discipline et lorsque vous ne correspondez pas à ces critères de discipline, il faut prendre des responsabilités, des actes, pour faire en sorte de privilégier le groupe, a indiqué Rigobert Song lundi en conférence de presse. Pour le moment, on fait avec ceux qui veulent défendre les couleurs du pays, ce qui m'intéresse ce sont les joueurs qui sont là. Pour le moment, je lui ai demandé d'attendre et on aura l'occasion de voir s'il peut continuer. Cela dépendra de lui aussi et il faudra qu'il revienne dans les règles, on verra si c'est possible."

Samuel Eto’o, le président de la fédération camerounaise, lui aurait confié toute sa déception pour son comportement et lui aurait signifié qu’un vol pour Yaoundé était prévu à son nom. D'après RMC Sport , André Onana ne rejouera pas lors de cette Coupe du monde et va quitter le Qatar. Avant d'affronter le Brésil vendredi pour le troisième match de poules, les Lions Indomptables, actuellement troisièmes du groupe G (ndlr : à deux points de la Suisse, deuxième) devront oublier le contexte interne pesant pour tenter d'arracher une éventuelle qualification en huitièmes de finale.

