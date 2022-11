Le talent n'attend pas le nombre des années. L'Angleterre a pu encore s'en rendre compte une nouvelle fois ce lundi. Pour leur premier match dans cette Coupe du monde 2022, les Three Lions ont vu deux joueurs voler la vedette aux Harry Kane et autre Raheem Sterling. Deux gamins de 21 et 19 ans : Bukayo Saka et Jude Bellingham, qui ont été étincelants pour guider leur sélection vers une victoire tranquille face à l'Iran (6-2). "Je suis ravi pour eux. Ils ont travaillé si dur et ont une telle expérience à un si jeune âge", a applaudi leur équipier Kieran Trippier sur la BBC

Aligné à droite à la place de Phil Foden, Bukayo Saka s'est offert un doublé pour devenir le plus jeune joueur anglais à inscrire un doublé en Coupe du monde. Et le plus jeune à faire trembler les filets à deux reprises pour son premier match au Mondial depuis un certain Franz Beckenbauer, selon Opta. "C'est une sensation que je n'arrive pas à décrire, c'est dingue. Je suis tellement heureux et tellement fier. On a la victoire en prime, donc c'est vraiment un jour spécial", a reconnu le milieu d'Arsenal à la BBC.

L'histoire est d'autant plus symbolique que Bukayo Saka avait subi des attaques racistes après son tir au but manqué en finale à l'Euro 2020. Moins de deux ans plus tard, il a surfé sur son début de saison canon avec Arsenal pour oublier ce triste épisode et briller dans cette rencontre, où son impact ne s'est pas limité à ses deux buts brillants. Car il a été un danger sur presque toutes ses prises de balles. "Nous avons montré à tout le monde à quel point nous avons de la qualité", a savouré le double buteur du jour. "J'ai senti le soutien et l'amour de tous les fans, du coach et de mes coéquipiers. C'est tout ce dont j'avais besoin'".

Si Gareth Southgate a eu le nez creux en alignant Saka dans son onze, on peut aussi louer le sélectionneur anglais pour son choix de faire confiance à Jude Bellingham au cœur du jeu malgré la pression d'un tel événement. Titulaire en sélection depuis presqu'un an maintenant, le prodige de Dortmund n'a pas tremblé. Pour sa première apparition dans un tournoi international majeur, il a signé une prestation de haute volée. Rayonnant au cœur du jeu par sa capacité à gratter des ballons, il a également illuminé le jeu de son équipe en étant presque partout sur la pelouse. Et en plus, il a été décisif.

Auteur de l'ouverture du score, Jude Bellingham a également été à l'origine du but de Jack Grealish pour le sixième but. Juste bluffant. "C'est un joueur incroyable pour son âge. Il joue à un tel niveau et n'a pas peur", a souligné Trippier. Et tous les observateurs sont sur la même ligne. "Quelle performance du jeune Bellingham. C'est incroyable", a salué Alan Shearer sur le plateau de la BBC. "Il a joué avec tant de confiance. L'autorité qu'il affiche sur le terrain va bien au-delà de son âge, a renchéri Rio Ferdinand. C'est un joueur fabuleux mais réussir à faire ça à son âge en Coupe du monde ! On a eu des grands milieux dans notre génération mais aucun d'entre eux ne faisait ce qu'il fait à son âge sur une telle scène".

Si les éloges pleuvent après une telle première sortie, Bukayo Saka et Jude Bellingham ne s'emballent pas. Ravis de leurs performances, ils veulent surtout rester focus. Car ils ne sont pas là pour uniquement épater la galerie. Ils rêvent en grand. "C'est super de gagner avec autant de pression. Mais il faudra être régulier car le prochain match arrive dans quelques jours (contre les Etats-Unis) et il faudra l'emporter à nouveau", lance Saka. "Nous voulons décrocher deux autres victoires. C'est la mentalité que nous voulons avoir pour le reste du tournoi", complète Bellingham. Un discours de vieux briscards. Comme ce qu'ils montrent sur le terrain en fait.

