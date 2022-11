(Enfin) un peu de douceur. Auteur du sixième but lors du carton de l'Angleterre face à l'Iran (6-2) pour son premier match, ce lundi, Jack Grealish a écrit la première belle histoire de cette Coupe du monde 2022. L'international anglais a célébré son but en respectant une promesse faite quelques jours plus tôt à un jeune supporter de Manchester City.

Finlay, fan des Skyblues atteint d'une paralysie cérébrale, un handicap dont souffre également la sœur de Grealish, avait écrit une lettre à son joueur préféré dans laquelle il disait rêver de rencontrer l'ailier de City. Le club champion d'Angleterre s'est chargé d'organiser la rencontre et le garçon de 11 ans a pu échanger avec son idole.

Durant cet échange, Finlay a demandé à Grealish d'effectuer une célébration un peu spéciale - une petite danse - après un éventuel but au Mondial. "Je vais déjà essayer de marquer, lui a d'abord répondu l'ancien joueur d'Aston Villa. Car je n'ai marqué qu'une fois cette saison. Donc je vais essayer et si j'y parviens, je ferai ça pour toi."

Promesse tenue. Entré en jeu en fin de match et buteur dans les derniers instants du temps réglementaire, Grealish s'est exécuté pour offrir à Finlay un souvenir mémorable. Et participer, lui aussi, à une première des Three Lions décidément réussie.

