Il n'a toujours pas marqué. Et ça fait onze matches que ça dure. Mais, franchement, tout le monde s'en contrecarre. Lui le premier. Parce qu'Antoine Griezmann n'est pas devenu un homme de chiffres ou de statistiques, au terme d'une soirée réussie dans les grandes largeurs. Samedi soir, les Bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant le Danemark (2-1), grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg.

Sous la glace, ce fut aussi le feu. Au stade 974, Antoine Griezmann a rayonné. Une nouvelle fois aligné dans une position hybride, entre attaquant de soutien et milieu relayeur, le joueur de l'Atlético Madrid a rendu une copie d'une qualité XXL face aux Danois, ceux-là mêmes qui avait fait des misères aux Tricolores en 2022. Griezmann a fait la pluie et le beau temps, travaillant comme un troisième milieu défensif quand le besoin se faisait sentir, œuvrant comme un numéro 10 quand le ballon était dans les pieds bleus.

Grizou a brillé par son abnégation et sa vista, on retiendra évidemment son extérieur du gauche qui aurait pu offrir l'ouverture du score au supersonique Kylian Mbappé si Christensen ne l'avait pas stoppé de manière illicite, on se souviendra aussi de quelques renversements de jeu bien sentis ou, évidemment, d'un centre aux petits oignons qui a, cette fois, permis à Mbappé de marquer son deuxième but et d'offrir la victoire et la qualification aux Bleus.

Il sait qu'il marquera moins

A la différence du premier match, Antoine Griezmann a évolué dans une position moyenne plus axiale, mais son rayon d'action n'a pas été moins étendu que face aux Australiens.

Une nouvelle fois, Didier Deschamps n'a pu que louer la faculté d'adaptation du joueur qu'il n'a plus sorti de son onze depuis 69 matches (record absolu) et plus de cinq ans.

"Antoine possède un mental de compétiteur. Je lui demande des choses différentes mais ce n'est pas un sacrifice de sa part car il est généreux, a une nouvelle fois rappelé Didier Deschamps. Il prend du plaisir quand il touche le ballon, dans sa capacité à faire des passes, il sait qu'il marquera moins de buts, car il y a du monde devant lui, mais il est utile, intelligent pour faire des compensations".

"Qui voulez-vous sortir de cette équipe ?" : Deschamps a trouvé son onze

Cela n'a jamais inquiété Didier Deschamps mais le sélectionneur des Bleus ne peut pas être mécontent de bénéficier d'un Griezmann performant dès l'entame du tournoi. A l'Euro 2016 ou au Mondial 2018, le Madrilène avait mis du temps à se mettre en route. Ses six buts du Championnat d'Europe, Griezmann les avait inscrits à partir de la seconde période de France - Eire (2-1). Au Mondial, son influence était allée grandissante, à partir de France - Argentine (4-3). Avant cela, Grizou s'était montré plus effacé.

Samedi soir, il a rendu tout le monde meilleur. Et savouré. En rappelant un élément qui avait fait la force des Bleus en Russie : faire passer les copains avant tout le reste. "Je suis très fier (de faire des passes décisives). Mais je suis plus content du travail de l'équipe et de mon travail, a-t-il confié sur TF1. Il y a les stats et on ne regarde que ça. Tout le monde a fourni un effort exceptionnel et c'était très important de gagner et de se qualifier. On est très heureux." On l'est avec lui. Et pour lui.

