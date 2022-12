Pour Lionel Scaloni, la qualification avait un petit goût amer. Mercredi soir, le sélectionneur de l'Albiceleste n'a pas pleinement savouré la victoire des siens face à la Pologne (2-0) ayant permis à ses hommes de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le technicien a pourtant apprécié leur prestation. Mais quelque chose l'a immédiatement turlupiné.

Aujourd'hui je suis satisfait mais aussi un peu agacé, a-t-il lâché immédiatement après la rencontre, en conférence de presse. Ça me paraît complètement fou que l'on rejoue après un peu plus de deux jours alors qu'on est premiers du groupe." L'Albiceleste a effectivement disputé son troisième match de poules mercredi, à 20h00. Et joue donc , a-t-il lâché immédiatement après la rencontre, en conférence de presse.." L'Albiceleste a effectivement disputé son troisième match de poules mercredi, à 20h00. Et joue donc son huitième dès ce samedi , à la même heure.

Quelques heures qui comptent

Lionel Messi et ses coéquipiers n'ont donc pas eu beaucoup de temps pour préparer cette rencontre. Après leur succès face à la Pologne, joueurs et entraîneur ont dû passer, comme d'habitude, plusieurs dizaines de minutes au sein du stade pour répondre à leurs obligations médiatiques. Ils n'ont regagné l'hôtel que bien après minuit.

"Nous sommes déjà jeudi, a souligné Lionel Scaloni auprès du média argentin Tyc Sports, avant de quitter l'enceinte. Il est une heure du matin. Demain, il sera donc déjà temps de se préparer pour le match. Mais bon, c'est la même chose pour les deux...". Pas tout à fait : l'Australie à joué plus tôt (16h00) mercredi et la soirée des joueurs n'a donc pas été amputée de quelques heures.

C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour Scaloni, ça compte. Car finalement, l'Argentine n'a tiré aucun avantage en terminant première de son groupe, si ce n'est d'éviter les Bleus. Elle aura un jour de récupération de moins que l'adversaire qu'elle a devancé et, donc, quelques heures de moins que l'Australie. "Nous sommes premiers de groupe et, franchement, nous aurions pu avoir plus de repos", a insisté l'ancien latéral.

Mauvaise nouvelle pour Di Maria

L'Argentine n'est pas la seule sélection ayant "gagné" sa poule dont le temps de repos sera inférieur à celui de son adversaire en 8es. L'Angleterre aura également quelques heures de moins que le Sénégal. À ceci près qu'elle aura... deux jours de plus que l'Albiceleste, puisqu'elle a disputé son dernier match de groupe mardi et entamera son huitième dimanche soir. Sur un échantillon aussi grand, les quatre heures de différence deviennent négligeables.

Scaloni, lui, n'a eu qu'une journée pour préparer son équipe sur le plan tactique, ses joueurs n'ayant effectué que des exercices de récupération la veille. Et Angel Di Maria, sorti à l'heure de jeu face à la Pologne en raison d'une contracture musculaire, aurait certainement eu besoin d'un repos supplémentaire.

