L'Argentine va disputer ce mardi une demi-finale décisive face à la Croatie. Jusqu'à présent, quelle impression vous a fait cette Albiceleste ?

Claudio Gugnali : C'est un peu ce à quoi on s'attendait ici. C'est vraiment un super groupe, il faut se rappeler qu'ils ont fait une préparation à ce Mondial excellente où ils sont restés invaincus longtemps. Mais plus que le niveau purement footballistique, pas terrible contre l'Arabie Saoudite, un peu mieux contre le Mexique, beaucoup mieux depuis la Pologne, c'est son caractère qui est remarquable. Il y a des hauts et des bas dans ses matches, comme face aux Pays-Bas mais sa vraie force, c'est la qualité humaine de ce groupe, ils sont très unis et très forts ensemble. Au-delà de ça, l'atmosphère autour joue aussi. Le public aide beaucoup pour ce qu'il transmet. C'est grâce à ça qu'ils font partie du dernier carré.

Ad

La défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite et le fait d'avoir vu le gouffre de près ont-ils rendu cette équipe encore plus forte ?

Coupe du monde Argentine - Croatie : pour elles, les tirs au but sont tout sauf une loterie IL Y A 8 HEURES

C.G : Oui, ça a joué. Ça leur a permis de retrouver leur niveau d'avant mais en passant par un moment fort. Après, j'ai tendance à penser que le seul match qu'il vaut mieux perdre dans une Coupe du monde, c'est le premier. Parce que derrière tu as plus de temps pour récupérer de ça, pour te relever.

Lionel Messi au milieu des siens après la qualification en demi-finale Crédit: Getty Images

Que pensez-vous de Lionel Messi dans ce Mondial jusqu'à présent ?

C.G : Pour moi, il est immensément important. Mais comme avant, en fait. En 2014, il avait huit ans de moins. En 2022, je le trouve beaucoup plus mature, avec une autre lecture du jeu, très bien entouré. Donc c'est sa version ultime. Il met des buts, fait des passes décisives, provoque des fautes et des situations dangereuses donc il est très très bien.

On l'a vu très émotif dans ce Mondial. En 2014, il était comme ça ?

C.G : Non. Je crois que ça vient simplement de l'âge. Aujourd'hui, il le vit de manière beaucoup plus intense parce qu'il sait qu'il arrive à la fin du voyage. Donc il s'implique beaucoup plus, il s'accroche encore plus à son rêve. Ca le rend encore plus puissant. C'est juste un épisode de plus dans son évolution.

"Ce qui diffère des derniers Mondiaux, c'est que Messi assume complètement la pression"

Mais vous préférez quelle version ? Celle de 2014 ou celle de 2022 ?

C.G : Moi, je l'aime tout court. Pour moi, c'est encore le meilleur joueur du monde, celui qui se distingue des autres. Si seulement on pouvait avoir Messi pour toujours… Malheureusement, le temps passe pour tout le monde. Un jour, la riche histoire du meilleur joueur au monde finira par se terminer.

Vous l'avez eu dans ce Mondial ?

C.G : Oui, je l'ai eu après le match contre la Pologne, tout comme Angel Di Maria. Mais je n'ai pas voulu les rappeler depuis, ils sont dans leur monde, dans leur compétition et je ne veux pas envahir. Mais s'ils gagnent ce mardi, je leur enverrais un message pour leur souhaiter de réussir ce que l'on n'a pas pu leur offrir en 2014.

Mais quel est le secret de la Croatie ?

C'est encore un souvenir vivace ?

C.G : Oui, il n'a manqué qu'un but. On a été bien supérieur à l'Allemagne, tout en sachant qu'ils avaient eu un jour de repos en plus que nous. Ils avaient gagné leur demi-finale 7-1 contre le Brésil pendant que nous on avait terminé aux tirs au but face aux Pays-Bas. Ce n'est pas rien d'atteindre une finale de Coupe du monde.

Vous avez expliqué que Messi était très bien entouré mais, en 2014, l'Argentine semblait plus riche en talents que celle de 2022…

C.G : En 2014, on avait presque quatre attaquants titulaires : Messi, Higuain, Aguero et Di Maria. C'était une équipe ultra-verticale, qui attaquait beaucoup. D'ailleurs, Alejandro Sabella cherchait à l'époque à rendre l'équipe plus équilibrée. Aujourd'hui, elle l'est. Alors, il y a toujours des choses à améliorer mais je crois que cette équipe défend mieux qu'en 2014.

Face aux Pays-Bas, on a vu des Argentins au sang chaud, dont Messi. C'est quelque chose qui vous inquiète ?

C.G : Non. Car les Argentins sont comme ça. On est rebelle, on a du caractère, beaucoup de courage. Mais pour que Messi réagisse ainsi, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Je crois que les déclarations de van Gaal cherchaient à le perturber, pour qu'il perde un peu d'influence au moment du match. Mais Messi a parfaitement utilisé son expérience pour réagir. Après, on a vu le résultat. Quand vous faites monter le truc avec le caractère qu'ont les Argentins…

Leandro Paredes a mis le feu aux poudres lors du quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas Crédit: Getty Images

On a vu une ambiance absolument incroyable pendant les matches de l'Argentine. Mais on a aussi beaucoup vu des supporters étrangers se ranger derrière l'Albiceleste, comme pour soutenir Messi dans sa quête. Vous l'avez constaté aussi ?

C.G : Oui, bien sûr. Pour moi, la majorité des amateurs de football dont la sélection a été éliminée ou n'est pas présente au Mondial supporte l'Argentine. Sauf peut-être les Brésiliens (rires…). Ces gens veulent voir la photo de Messi qui soulève la Coupe du monde.

Les joueurs portugais ont lourdement critiqué l'arbitre argentin de leur quart de finale. On parle de ça en Argentine ?

C.G : Non, franchement, pas du tout. En plus, ces arbitres, on les connaît depuis longtemps, ils sont excellents. Ils sont arbitres internationaux et on sait qu'ils sont honnêtes. Bien sûr qu'ils peuvent faire des erreurs puisque ce sont des êtres humains. Mais je ne doute pas de leur professionnalisme.

En tant qu'entraîneur, quelle équipe vous a fait la meilleure impression ?

C.G : Alors, évidemment, il y a l'Argentine, pour cet état d'esprit, ce courage. Et, je l'avais dit avant le match, l'équipe qui allait gagner le quart France-Angleterre serait un candidat très sérieux. Donc, la France, aussi. Pour moi, ils ont un joueur déterminant, comme l'a l'Argentine, avec Mbappé.

Les Bleus sont-ils désormais les grands favoris? "La France est au-dessus des autres"

La France n'est-elle pas plus complète que l'Argentine ?

C.G : Si, vous avez raison. Elle est plus complète mais au niveau de la force mentale, je les mets au même niveau que l'Argentine. Si c'est l'affiche de la finale, ça sera passionnant.

Et dans ce scénario, tout le monde en dehors de la France sera pour l'Argentine ?

C.G : C'est probable que le fait que les Bleus aient déjà gagné la dernière fois joue un peu aussi. Et je crois que les gens veulent voir Messi champion du monde. Donc les fans neutres devraient pencher pour l'Argentine.

Si vous deviez donner un conseil à cette équipe si d'aventure elle se qualifie en finale ?

CG : Tout donner. Qu'ils laissent tout. La paix intérieure, ce n'est pas forcément de gagner. C'est plutôt le sentiment d'avoir tout fait, d'avoir tout donné. Parfois, vous y arrivez, parfois non. Mais, au moins, vous avez le sentiment d'avoir donné le maximum.

Coupe du monde "Avec le ballon, Messi est presque invincible" HIER À 22:40