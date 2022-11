traversé l’esprit de Didier Deschamps". La cheville en question était encore strappée ce mardi à l’entraînement, à la veille de la rencontre entre la France et la Tunisie (16h), précisent nos confrères. Soigner ses statistiques, c’est bien. Se soigner, c’est peut-être mieux. D’après RMC, Kylian Mbappé ressent une gêne au niveau d’une cheville depuis plusieurs semaines et l’idée de le mettre au repos, pour le troisième match des Bleus dans le Mondial au Qatar , a "". La cheville en question était encore strappée ce mardi à l’entraînement, à la veille de la rencontre entre la France et la Tunisie (16h), précisent nos confrères.

Son de cloche légèrement différent, du côté de L’Equipe, qui évoque une douleur qui "se réveille de temps en temps" et "ne serait pas la raison d’un éventuel passage sur le banc" de la star tricolore. Mbappé, 23 ans, affiche déjà 7 buts en 9 matches disputés en Coupe du monde, ce qui le place à suelement six unités de Just Fontaine, référence française en la matière, et à neuf réalisations de Miroslav Klose, recordman absolu.

Mercredi contre la Tunisie, l’équipe de France peut s'octroyer la première place du groupe D, mais elle est déjà assurée de participer aux huitièmes de finale. D’où la légitimité de la question d’une rotation, au sein du onze de départ de "DD". Outre le risque de la blessure, celui de la réception d’un carton et donc, à court ou moyen terme, d’une suspension, a été soulevé dans notre émission " FC Stream Team ", mardi.

