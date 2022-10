L'annonce a été faite par Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, ce mardi. En effet, la Fédération française de football travaille avec plusieurs autres fédérations à un fonds d'indemnisation des victimes d'accidents du travail sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar.

S'exprimant en ouverture du forum Think Football, organisé au siège de la FFF, Philippe Diallo a résumé la position de la Fédération française de football face aux nombreuses critiques qui escortent le tournoi au Qatar, à savoir "d'accompagner les évolutions, et pas de boycotter". "Nous avons pris langue avec une dizaine de fédérations pour travailler sur un tryptique" de propositions, a expliqué le dirigeant.

Il s'agit selui lui de "créer un centre d'accueil pour travailleurs migrants qui serait inscrit dans l'héritage de la Coupe du monde qatarienne, de créer un fonds d'indemnisation pour tous ceux qui ont été victimes d'accidents du travail au cours des chantiers de la Coupe du monde, et de faire en sorte que tous les capitaines puissent arborer un brassard signe d'inclusion", a-t-il déclaré. Ce brassard à bandes colorées a été dévoilé le mois dernier et sera porté par plusieurs capitaines de sélections européennes.

"Nous tentons d'être pragmatiques, d'être efficaces, notre choix c'est d'accompagner les évolutions, et pas de boycotter, de faire en sorte sans arrogance par rapport au pays organisateur que les évolutions qu'on commence à constater puissent se prolonger", a poursuivi Philippe Diallo, précisant que la FFF ferait en sorte que les employés et prestataires du camp de base des Bleus à Doha aient de bonnes "conditions de travail et de rémunération".

L'idée d'un fonds d'indemnisation des ouvriers ayant travaillé sur les chantiers de la compétition a été portée ces derniers mois par plusieurs organisations de défense des droits humains, qui ont appelé les sponsors du Mondial à soutenir l'initiative. Le Qatar a mis en place des systèmes d'indemnisation des travailleurs mais ces mesures ont tardé et n'ont pas bénéficié à tous, selon l'ONG Amnesty International. Les ONG, qui saluent certaines réformes sociales, pointent cependant des lacunes dans la protection des ouvriers, ainsi qu'un problème récurrent de salaires impayés.

Le Qatar, de son côté, rejette vigoureusement les critiques sur son inaction quant aux droits des travailleurs, se félicitant notamment de l'instauration d'un salaire minimum, de l'assouplissement de la dépendance des travailleurs vis-à-vis de leurs employeurs et de l'imposition de règles protectrices plus strictes durant les étés très chauds.

