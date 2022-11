Ad

"S'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football. Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est 'meilleur' qu'un autre", ont co-signé le président et la sécrétaire générale de la FIFA, Gianni Infantino et Fatma Samoura.

meilleure de tous les temps". A la fin octobre, le Qatar a déploré une campagne de critiques "sans précédent" . En parallèle, Gianni Infantino a déclaré récemment que la Coupe du monde, la première organisée dans un pays arabe, serait la "".

