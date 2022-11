Le Japon se rate et remet le Costa Rica dans le jeu. Bien plus solide et empreinte d’un brin de réussite, la Sele a arraché au forceps un succès presque inespéré devant des Japonais dominateurs mais peu inspirés dans le dernier tiers dimanche à Al-Rayyan (0-1). Keysher Fuller s’est chargé de doucher les ambitions nippones en fin de rencontre (81e), sanctionnant l’une des rares erreurs des Samouraï Blue en seconde période.

Grâce à ce succès, les partenaires d’un Keylor Navas infranchissable remontent à hauteur de leur victime du jour au classement, relançant complètement la lutte pour la qualification en huitièmes dans le groupe E, en attendant le résultat du choc entre l’Espagne et l’Allemagne (20h).

