Le football lui doit un Mondial". Samedi, le journal catalan Sport n'a pas tourné autour du pot : si Lionel Messi venait à quitter la scène sans sacre mondial, il y aurait comme un goût d'injustice. "Il y a tout un pays derrière qui estime que Leo mérite ce titre et même au-delà de ces frontières", résumait justement ". Samedi, le journal catalan Sport n'a pas tourné autour du pot : si Lionel Messi venait à quitter la scène sans sacre mondial, il y aurait comme un goût d'injustice. "", résumait justement Mauricio Pochettino auprès d'El Pais . Le football a ceci de génial qu'il peut être cruel envers son plus grand génie récent. En Coupe du monde, il l'a été envers Messi, plus que de raison.

Retracer la relation de la Pulga avec le Mondial, c'est retomber sur ces images de 2014, forcément. Au firmament de sa domination européenne, Messi touche du doigt son rêve en ralliant la finale au Brésil. Là-bas, sur la terre de ses rivaux éternels, bien aidé par un Angel Di Maria en état de grâce lors de la phase finale, "Leo" fait ce qu'il peut face à l'Allemagne.

Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?, soufflait-il péniblement sur le site de la FIFA en 2015. C'est dommage. On va regretter toute notre vie de ces occasions ratées que l'on n'a pas su mettre au fond". Les ratés d'Higuain ou Palacio, le coup de patte de Götze, son trophée de MVP du Mondial au goût amer et ses regrets éternels : au Maracanã, Messi vit une déflagration intérieure qui fait désormais partie de lui. ", soufflait-il péniblement sur le site de la FIFA en 2015.".

Lionel Messi après la défaite de l'Argentine lors de la finale du Mondial 2014 Crédit: Getty Images

Quatre éditions, trois grosses déceptions

Si son sponsor s'est amusé à reconstituer les cinq versions de Messi au Mondial dans un spot publicitaire, seule 2014 laisse des souvenirs. Les autres ont été traversées avec discrétion et déception. En 2006, le jeune prodige ouvre son compteur but mais n'est qu'un joueur d'appoint pour José Pékerman. En 2010, l'Albiceleste est surclassée par la Mannschaft en quart de finale (4-0) tandis que Messi est fantomatique. En 2018, Jorge Sampaoli est à la tête d'une maison chancelante, qui s'écroule face aux courses folles de Kylian Mbappé (4-2). Mais, en 2022, les faiblesses inhérentes à cette équipe semblent bien plus relatives.

Peut-être moins fournie en talents mais bien plus armée collectivement, la troupe de Lionel Scaloni arrive avec la ferme intention de jouer sa carte, elle qui n'a plus perdu depuis 36 matches et surfe sur cet enthousiasme national issu de la dernière victoire en Copa America. Lionel Messi n'a cessé de le répéter depuis que ce groupe argentin était "exceptionnel" dans sa dimension humaine.

S'il a perdu son compagnon de chambre, Kun Agüero - qui n'a pas été remplacé dans le dortoir -, la Pulga conserve des liens forts avec Angel Di Maria, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul et Nicolas Otamendi, ses partenaires habituels pour le maté et les parties de carte. Sur le terrain, c'est surtout sa connexion avec Lautaro Martinez qui sera scrutée de près.

Lionel Messi en route vers le titre au Qatar ? Crédit: Getty Images

Quel fait d'armes retenir ?

Ce Mondial 2022, c'est surtout l'occasion de marquer un peu plus les consciences et de corriger cette relation frustrée. Quand il quittera la scène, la Pulga aura une palanquée de souvenirs à proposer au moment de refaire le film de sa carrière. Principalement en Ligue des champions, beaucoup moins en Coupe du monde.

Ses principaux faits d'armes ? Sa frappe enroulée face à l'Iran en 2014 ? Son doublé face au Nigéria la même année ? Son but virtuose et salvateur face au même Nigéria en 2018 ? Un peu léger pour son pedigree. Alors, au Qatar, c'est aussi son héritage qui se joue . Sa place parmi les légendes est assurée. Reste à savoir à quelle position.

