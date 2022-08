Football

COUPE DU MONDE - Bleus - Kalulu, Terrier, Camavinga : Nos cinq surprises pour la liste de Deschamps au Qatar

COUPE DU MONDE - A moins de trois mois de la Coupe du monde et moins d'un mois de la rentrée des Bleus, le FC Stream Team aborde la question de la liste de Didier Deschamps. Martin Terrier, Ousmane Dembélé, Alban Lafont, Pierre Kalulu et Eduardo Camavinga peuvent-ils rêver du Mondial ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier font leurs paris.

00:14:38, Hier à 17:01