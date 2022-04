Football

Coupe du monde - Boycott envisageable ? Comment les joueurs pourraient prendre position "contre" le Qatar

COUPE DU MONDE - L’organisation par le Qatar du Mondial 2022 est sujette à polémiques. Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis participent à un débat sur les possibilités pour les joueurs et les sélections de prendre position dans différents domaines, vendredi, au cœur d’une émission de présentation et de débriefing du tirage au sort de ce Mondial 2022, sur la chaîne Twitch de Rivenzi.

00:06:01, Hier à 15:53