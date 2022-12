Football

Coupe du monde - Pourquoi l'absence de Kanté est plus préjudiciable que celle de Benzema

COUPE DU MONDE - Dans le FC Stream Team, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier se sont demandés lequel des absents manquait le plus à l'équipe de France. Qui de Karim Benzema, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté est le plus dur à remplacer ?Retrouvez l'émission FC Stream Team en intégralité en podcast. (Prod : Anne Thirion/ visuels : Quentin Guichard)

00:02:41, il y a une heure