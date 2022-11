Coupe du monde

Un match de feu mais pas de vainqueur entre Camerounais et Serbes. Les Lions Indomptables ont les Aigles se sont quittés sur un score de parité, lundi, lors de la 2e journée du groupe G (3-3). Les deux équipes ont livré un beau combat avec des buts superbes signés Jean-Charles Castelletto (28e), Vincent Aboubakar (63e) et Eric Maxim Choupo-Moting (66e) d'un côté, Strahinja Pavlovic (45e+1), Sergej Milinkovic-Savic (45e+3) et Aleksandar Mitrovic (53e) de l'autre. Tout reste possible dans cette poule avant Brésil-Suisse (17 heures).

Les Camerounais ont montré une belle force de caractère car ils ont souffert. Privés de leur habituel gardien André Onana, écarté pour raisons disciplinaires, ils ont été bousculés par des Serbes à l'aise techniquement. Ils ont en plus subi la fébrilité défensive de Nicolas Nkoulou et Castelletto. Le premier a subi un crochet dévastateur de Mitrovic qui a ensuite tiré sur le poteau de Devis Epassy (10e). Encore seul en pointe car Dusan Vlahovic a débuté sur le banc, Mitrovic a ensuite raté le coche et le cadre sur une reprise consécutive à une double erreur de l'arrière-garde des Lions Indomptables (17e).

La Serbie frappe fort

Suivant la voie montrée par le relayeur Pierre-Kunde qui a chauffé les gants du portier serbe Vanja Milinkovic-Savic (19e), le duo de centraux camerounais s'est toutefois repris. Nkoulou a prolongé de la tête au premier poteau sur un corner et le Nantais Castelletto a ouvert le score au second pour un premier but en sélection (1-0, 29e). Les hommes de Rigobert Song ont même failli faire le break mais Kunde a encore buté sur le dernier rempart adverse (43e). La Serbie a frappé fort dans la foulée avec l'égalisation de Pavlovic sur un coup franc de Dusan Tadic (1-1, 45e+1) et même un but un but de Sergej Milinkovic-Savic quelques instants plus tard (1-2, 45e+3).

